Tras el anuncio del Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, que informó que los peajes Cerritos II y Circasia, tendrían un descuento del 58 por ciento a partir del 24 de abril, los conductores de diferentes tipos de vehículos denunciaron que han tenido que pagar la tarifa plena.

El descuento en ambos peajes fue una decisión del Ministerio para mitigar el aumento en los costos del transporte que está impactando a los conductores que pasan por la vía alterna La Paila – Cartago – Pereira – Calarcá tras el desplome del puente El Alambrado, que conectaba a Quindío con el Valle del Cauca.



Cerritos II está ubicado entre Pereira y La Victoria, en Risaralda y Circasia está situado entre Filandia y Circasia, en Quindío. El primero es administrado por el Instituto Nacional de Vías (Invías) a través de Concesionaria de Occidente y el segundo es operado por la concesionaria Autopistas del Café.



Varios conductores incluso han grabado videos mientras pagan la tarifa plena en Circasia y le preguntan al operador del peaje la razón por la cual aún no les realizan el descuento.



“La semana pasada recibimos la súper noticia que bajarían los peajes como solución económica por la caída del puente del río La Vieja, pero hoy vemos con extrañeza que en el peaje Circasia siguen cobrando el mismo despropósito de siempre”, dijo uno de los conductores.



Al momento el día de hoy ..precios iguales , peaje de cerritos y peaje de circasia Categoría 1 pic.twitter.com/EzAVxzT3WL — Jose Emilio Gaviria (@EmilioGav) April 25, 2023

“A esta hora continúa sin hacerse efectivo el descuento en el peaje de Circasia y hay confusión en los operarios y en los usuarios de la vía. Sean claros y no improvisen”, señaló otro conductor en Twitter.



Los usuarios de la vía que de Pereira conduce al Valle también se quejan, pues aseguran que hasta hace pocos minutos pagaron los mismos valores del peaje Cerritos II. A través de redes sociales, conductores, tanto de automóviles como de vehículos de carga, le reclaman al Ministro Reyes el cumplimiento de su palabra.



“Presidente, Gustavo Petro, su Ministro de Transporte dijo que iba a bajar el peaje de Cerritos y Circasia a partir del 25 de abril y aún no ha pasado nada. ¿Por qué juegan con la gente?. Explique porque no cumple con lo que hablan”, señaló el usuario de Twitter, Carlos Victoria.

@MinistroReyes el cambio esta lento porque a la hora no se registra la reducción del valor del peaje circacia tampoco cerritos

Esperamos se haga lo más pronto posible @MinTransporteCo @ANI_Colombia pic.twitter.com/cy83FoE3FS — Camioneros de Colombia (@manfrip_74) April 25, 2023

El mismo reclamo hacen otros usuarios que señalan que “el cambio va lento” y perjudica a quienes deben viajar constantemente entre el Eje Cafetero y el Valle del Cauca.



Autopistas del Café informó que: “el Ministerio de Transporte aún no emite la Resolución y por norma no podemos actuar sin ella. Nosotros solo acatamos lo que nos indican, pero hasta el momento no tenemos conocimiento de decreto o resolución al respecto. Inmediatamente la profieran, acataremos lo que dispongan”, señaló un vocero del concesionario.



Entre tanto, según ha informado Invías, la medida anunciada la semana pasada, se hará efectiva en los puntos de cobro luego de que el Ministerio de Transporte haga la resolución correspondiente, proceso que aún no ha se ha dado.



A la hora a la espera que se cumpla la promesa del @MinistroReyes de reducir el costo de peajes de Circasia y cerritos pic.twitter.com/SnuUGh5LZ0 — Camioneros de Colombia (@manfrip_74) April 25, 2023

El cobro de estos peajes no ha caído bien entre los conductores que llevan casi dos semanas pagando dos peajes más tras la caída del puente.



“Firmé las resoluciones suspendiendo el peaje de Corozal, desde el día dos -después de la caída del puente- no se cobra. Los otros dos peajes: Cerritos II y Circasia, entre el Valle y Risaralda, los vamos a rebajar en un 58 por ciento para que se compense unas con otras", dijo el ministro, y agregó: "Queremos que queden en las mismas condiciones y no afectemos a transportadores de carga y pasajeros, esto ya lo concertamos con Invías", dijo el pasado viernes el ministro Reyes.



Otra de las dudas que tienen los conductores es si los automóviles también tendrán descuento pues se especula que solo será para transporte público y de carga.

Actualmente, el peaje de Circasia cuesta 17.300 pesos para automóviles, camperos y camionetas, pero si les aplica el descuento quedaría en 7.266 pesos.



Actualmente los buses y camiones de dos ejes pagan 22.100 pesos, pero quedarán pagando 9.282 pesos. Los camiones de tres y cuatro ejes pagan 53.900 pesos y pasan a 22.638 pesos. Los camiones de cinco ejes pagan 66.300 pesos y quedan en 27.846 pesos, mientras que los camiones de siete ejes pagan 73.800 pesos y quedarán en 30.996 pesos.



El peaje de Cerritos II cuesta 13.400 pesos para automóviles, camperos y camionetas y quedaría en 5.628 pesos con el descuento.



Los buses y camiones de dos ejes pasarían de 15.300 a 6.426 pesos, los camiones de tres y cuatro ejes de 37.900 pesos a 15.918 pesos, los camiones de cinco ejes pasan de 49.600 pesos a 20.832 pesos y los camiones de siete ejes de 56.800 pesos a 32.944 pesos.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA