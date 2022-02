El Ministerio de Salud anunció este miércoles que los municipios que hayan alcanzado el 70 por ciento de vacunación con esquema completo contra el covid-19 (dos dosis) podrán dejar de utilizar el tapabocas en espacios abiertos.

Son 451 municipios los que cumplen la condición del 70 por ciento y 672 que no, y en esa lista de ciudades y municipios que deben seguir utilizando el tapabocas hay algunas grandes y de gran población.



Entre las que no han logrado el porcentaje de vacunación exigido y deben seguir usando el tapabocas está Cali, donde están en un 67 por ciento. Ante esta situación, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, señaló que se trabaja en mejorar el proceso de vacunación para que pronto puedan adherirse a esta decisión del Minsalud.



"Estamos en un 83,6 por ciento de cobertura de primeras dosis y un 67 por ciento con el esquema completo. Se busca fortalecer la extramuralidad y estar en los territorios donde están las personas que han estado reacias a la vacunación. Por eso, es necesario estar nuevamente en la calle", explicó Torres.



(Amplíe la información: En Cali se debe seguir utilizando el tapabocas en los espacios públicos)



Otras ciudades donde se debe mantener el uso de tapabocas en espacio público son: Sincelejo, Riohacha, San Gil, Piedecuesta, Barrancabermeja, Floridablanca, Arauca, Cúcuta, Villavicencio, Montería, Cali, Buenaventura, Santa Marta, Puerto Colombia y Dosquebradas.



Esta es la lista completa de municipios que pueden y no pueden dejar el tapabocas. Resaltados en amarillo están los que deben mantener el uso.

Estos son los municipios que tienen cobertura mayor del 70% de vacunación. https://t.co/NQ0JCASuzV @MinSaludCol @infopresidencia — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) February 23, 2022

Más contenido de Colombia:

En Medellín ya no se usará desde hoy el tapabocas en espacio público

Tapabocas ya no es obligatorio en espacios abiertos de Barranquilla