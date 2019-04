Autoridades explican porqué talan 130 árboles en Villavicencio

Ante la alarma que se venía generando en las redes sociales por la tala y poda que se viene haciendo de árboles en la zona de la rehabilitación vial de la avenida 40, la carrera 40 y la calle 15, en Villavicencio, las autoridades ambientales salieron a explicar los alcances de las obras que se están ejecutando.

La corporación ambiental Cormacarena explicó que otorgó a la administración municipal permiso de aprovechamiento forestal único, para el mejoramiento, ampliación y pavimentación de las vías en una zona neurálgica de la ciudad, con la intervención de 232 ejemplares arbóreos de diferentes especies, de tala y poda.



Los especies que están siendo intervenidas en el proyecto no se encuentran en los listados de especies amenazadas, y, además, en la caracterización de los árboles que realizó Cormacarena, se identificó que algunos de estos se encuentran en regular estado fitosanitario y solicitó una medida de compensación forestal con 1.160 plántulas.



A su vez, la secretaria del Medio Ambiente de la ciudad, Ana María Sendoya, explicó que la mayoría de árboles que están siendo talados son de la especie ficus, que viene afectando con sus raíces las redes del acueducto y alcantarillado, el pavimento y residencias.



Recordó que hay un estudio realizado en el año 2000 por la Universidad Nacional de Medellín, el cual recomienda que los ficus no deben estar en el área urbana sino en las rondas de los caños. El estudio en ese momento encontró 3.670 ficus en la ciudad y de estos 3.400 estaban afectando las redes de servicios públicos, es decir más del 94 por ciento.



Sendoya explicó que las obras que se están adelantando van a mejorar la movilidad de los vehículos, de los peatones y personas con discapacidad, pues se van a hacer unos pasos peatonales para atravesar las avenidas.

Se va a hacer la compensación completa de 1.160 especies y se van a sembrar 300 especies más de acuerdo con el diseño paisajístico del proyecto. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO

Explicó que en la zona de influencia de las obras hay 540 árboles, se tiene la autorización para intervenir 232 y en principio se estima que únicamente se van a talar y podar 130 especies.



No obstante, se va a hacer la compensación completa de 1.160 especies con arbustos que no van a tener una raíz que afecte las redes acueducto y alcantarillado, y tampoco una copa grande que afecte las redes eléctricas. Además se van a sembrar 300 especies más de acuerdo con el diseño paisajístico del proyecto.



El ambientalista Nelson Vivas lamentó que se tengan que sacrificar tantos árboles, porque la ciudad se llenó de ficus hacia el año 1980 y luego de árboles de mango que no correspondían al desarrollo urbano que luego se produjo en la ciudad.



Los primeros afectaban con sus raíces y los segundos afectaban las casas con las piedras que los jóvenes les lanzaban a los frutos para que cayeran y luego con el gran peso y los vientos también afectaron viviendas al caer sobre estas.



En adelante, sostiene Vivas, en la ciudad se deben sembrar especies con las orientaciones técnicas de la Secretaría del Medio Ambiente, que debe hacer un mayor esfuerzo de informar a la ciudadanía sobre el tema.



En Cormacarena señalaron que el suelo urbano requiere la siembra de árboles que cuenten con características como un sistema de raíces que no afecte las redes de acueducto y alcantarillado, que no produzcan frutos de gran tamaño que al momento de su caída ocasionen accidentes; que generen poca hojarasca para evitar el taponamiento del alcantarillado, además que su madera sea resistente a los fuertes vientos en la temporada de lluvias.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1