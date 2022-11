Las noches de absoluta oscuridad en algunas calles del municipio de Tadó (Chocó), poco a poco están llegando a su final tras el inicio de la instalación de 178 luminarias tras tres años del pago del impuesto del alumbrado público sin ver resultados.



Según lo reveló el portal Consonante, un laboratorio de periodismo creado por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), hasta ahora van diez barrios que estrenan luminarias, pero el proyecto contempla el 100% de la zona urbana y rural de la localidad.



Algunos de ellos son: Popular, San Pedro, Escolar, Carmelita, Apolo, Reyes y Modelo.



“Estamos llegando a un 70 por ciento con esta intervención en la zona urbana y rural. Esperamos que el próximo año podamos tener un 100 por ciento de cobertura en alumbrado público", le dijo al portal el secretario de Planeación, Deiner Mosquera.



(Le recomendamos leer: ¿Quién es Vivian Polanía, la jueza que se hizo viral por fumar en cámara?)



Por la oscuridad en las calles del municipio, la percepción de inseguridad era latente, pero con la instalación de las nuevas luminarias esta va cambiando. Así lo dijo a Consonante Yajaira Perea: “Ahora puede caminar uno con seguridad. Como antes permanecía tan oscuro este pueblo, en ocasiones le daba a uno miedo meterse por el Poli”.



Y agregó: “Si nos quedamos callados, no se hubieran mosqueado para iluminar el pueblo. Entonces sí hace falta en el pueblo quienes digan lo que no está bien, desafortunadamente nos da miedo hablar”.



Para Francisco Asprilla, veedor municipal, a quien diariamente le llegaban las quejas ciudadanas por este tema, estos avances son positivos, aunque dice que debe esperar para ver el resultado final.



En los pronósticos de la Alcaldía, la instalación y el mantenimiento del alumbrado público estarían listo en diciembre, pero, aseguró el secretario Mosquera, se necesitará un nuevo contrato para obtener recursos y así completar la cobertura.



"Esperamos que así se puedan reducir los hurtos y la comunidad sienta seguridad en las calles del municipio", les dijo Mosquera.

Facebook Twitter Linkedin

La zona céntrica del municipio está siendo iluminada. Foto: Cortesía Alcaldía de Tadó

En el municipio de Tadó hace presencia la Empresa Distribuidora del Pacífico (Dispac), responsable del suministro y recaudo del alumbrado público, pero no de su mantenimiento.



“La responsabilidad de administrar, operar y mantener el alumbrado (conocida como el componente AOM) es de la Alcaldía de Tadó, pero esta institución no tiene ningún contrato para cumplir con esta obligación. Por eso en Tadó no hay una oficina que recepcione las quejas específicas sobre alumbrado y nadie se encarga de arreglar las luminarias cuando dejan de funcionar”, reveló el portal el pasado mes de agosto.



(Puede leer: Riohacha cuenta con playas incluyentes y recibe certificación de Bandera Azul)



Ante este panorama, en el municipio persiste la preocupación sobre quién se va a encargar del mantenimiento de la red que se está instalando para evitar quedar nuevamente a oscuras.



MEDELLÍN