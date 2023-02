Hasta el hospital local del municipio de Galeras (Sucre) fueron llevadas 28 niñas de la Institución Educativa local Inega, con una crisis colectiva, desmayos, ansiedad y otros síntomas, comportamiento atribuidos, al parecer, a la utilización de la llamada tabla 'ouija'.



Las niñas fueron llevadas para su atención en el hospital después de perder el conocimiento dentro del colegio, lo que alertó a la comunidad en general de la población.



Tres y cuatro niños desmayados a diario

Se presentaron 28 posibles casos de ansiedad en estudiantes de la Institución y dados los casos denunciados se desató en la población una serie de comentarios... FACEBOOK

Las denuncias sobre lo sucedido con las niñas fueron hechas por sus familiares, quienes indicaron además que la situación se viene presentando varios días a la semana.



“Trabajo aquí en los quioscos del hospital y cada día veo llegar entre tres y cuatro niños desmayados. Me preocupo y salgo a ver porque tengo también a mi hija en ese colegio”, dijo la madre de familia Damaris Benítez Navarro.



Señaló que la situación que se presenta no es normal que ocurra, que con exactitud no saben lo que está pasando, por lo que se encuentran preocupados.



“Padres de familia, hay que moverse, investigar lo que está pasando en el colegio, porque nuestros niños no pueden seguir en esta situación. Nuestros hijos siempre van bien desayunados y no se puede decir que es por falta de alimento lo que está ocurriendo”, precisó.



El tema del juego con la tabla 'ouija' fue mencionado por padres de familia y habitantes del municipio quienes solicitaron reserva de su identidad.

Los niños fueron atendidos

HISTERIA COLECTIVA EN

GALERAS (SUCRE) AL PARECER POR JUGAR CON TABLA OUIJA



Sincelejo



Un total de 28 niñas sufrieron desmayos, ansiedad e histeria colectiva, al parecer por jugar con una tabla ouija. Las jóvenes son estudiantes de la IE Inega. El rector del colegio se pronunció. pic.twitter.com/bjG7KNyWLr — Pachobarrios3 (@pachobarrios3) February 27, 2023

Los estudiantes fueron remitidos a la ESE local del municipio según los protocolos establecidos. Tanto directivos como docentes realizaron acompañamiento al proceso de evaluación de los estudiantes FACEBOOK

Los directivos de la Institución Educativa de Galeras -Inega- se pronunciaron a través de un comunicado que fue leído por el rector Hugo Torres, con el objetivo de aclarar la situación.



“Se presentaron 28 posibles casos de ansiedad en estudiantes de la Institución y dados los casos denunciados se desató en la población una serie de comentarios que antes de contribuir a solucionar la situación, condujeron a confundir y generar un ambiente adverso a nuestra labor”.



“Por esta razón Inega se permite informar que los estudiantes fueron remitidos a la ESE local del municipio según los protocolos establecidos. Tanto directivos como docentes realizaron acompañamiento al proceso de revisión de los estudiantes, se informó en su momento a los respectivos padres de familia, y/o acudientes de la situación presentada”, dijo el educador.

Ya se había registrado histeria colectiva

La Institución se encuentra a la espera de los diagnósticos médicos para brindar información fidedigna. La Institución Educativa solicita respetuosamente abstenerse de hacer juicios FACEBOOK

Señaló además en el comunicado que las dos primeras estudiantes afectadas con la situación presentan antecedentes de carácter médico.



“La Institución se encuentra a la espera de los diagnósticos médicos para brindar información fidedigna. La Institución Educativa solicita respetuosamente abstenerse de hacer juicios y diagnósticos a priori”, dijo.



Pidió el rector Hugo Torres que ante cualquier duda se consulte a los medios oficiales de la Institución.



Sobre casos de histeria colectiva no es primero que se presenta en la región. Ya se habían registrado otros en corregimientos de San Juan de Betulia, Sincé, Corozal y ahora en Galeras.



Hasta el momento las autoridades de Policía en Galeras y el departamento no se han pronunciado sobre la situación y menos las Secretarías de Salud y de Educación Departamental.



La comunidad de Galeras por su parte si espera que se haga una investigación y se entregue una completa información al respecto.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo