Susto en Cartagena: no hubo temblor, fueron las obras para la protección costera

Los habitantes de las torres de Bocagrande en la zona turística de Cartagena vivieron en la mañana de este jueves el susto de sus vida luego de que la tierra fuera blanco de una vibraciones a lo largo de la zona costera.



En algunos edificios y comercios sonaron alarmas y hubo evacuaciones.



Sin embargo, la oficina para la gestión del riesgo de desastres informó que no se trató de un sismo, sino de vibraciones causadas por maquinaria pesada que adelantan las obras de protección costera a lo largo de las playas de Bocagrande.

Susto en Cartagena: No fue temblor, fueron estas perforaciones para obras de protección costera que alertaron a los habitantes de Bocagrande, incluso hubo evacuaciones. Gestión del riesgo desmintió sismo. ⁦@ELTIEMPO⁩ ⁦@ColombiaET⁩ ⁦@AlcaldiaCTG⁩ ⁦@UNGRD⁩ pic.twitter.com/SgLOYXJWAR — John (@PilotodeCometas) February 1, 2024

"No se trató de un sismo, son las obras para la protección costera donde están realizando perforaciones para instalar las estacas para lo que será la estación de bombeo entre playa 4 y la calle 8, esto durará aproximadamente 14 días, obviamente no será continuo, pero al día estas perforaciones pueden durar 3 y 4 horas", señaló Daniel Vargas, funcionario de la oficina para gestión de riesgo y desastres de la ciudad.



"Queremos que la ciudadanía sepa que no se trata de un sismo o movimiento de la tierra, sino actividades de las obras de protección costera", concluyó el funcionario.

