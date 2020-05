Suspenden temporalmente el programa radial 'Buenas tardes con Fabio'

La emisora Sistema Cardenal, con sede en Valledupar, suspendió temporalmente el programa 'Buenas tardes con Fabio', dirigido por el compositor y humorista, Fabio Zuleta Díaz.

El cierre se produjo, luego de una reciente entrevista que sostuvo Zuleta con un palabrero Wayuu, donde le preguntaba si en la Alta Guajira seguían vendiendo a las chinitas, entre otras ofensas contra la cultura y las mujeres indígenas de esta población.

El presidente de Gámez Editores Sistema Cardenal S.A.S, Ismael Fernández, precisó que a pesar de que la “bochornosa” y “denigrante” grabación no se realizó en los estudios de la emisora, éste sí utilizó los escenarios para hacerla, una situación que terminó afectando a la empresa.



“Aunque haya manifestado públicamente a través de los diferentes medios de comunicación que la emisora del Sistema Cardenal 1050 AM con sede en la ciudad de Valledupar no ha emitido al aire la desagradable, bochornosa y denigrante grabación que usted realizó hace varios meses en contra la mujer Wayuu y su cultura ancestral; reconoce el haber aprovechado los estudios de la emisora para grabar sus presentaciones en las redes sociales a su nombre y exclusiva responsabilidad” reza el comunicado.

Aclaró además que la suspensión se dará de forma inmediata, hasta que las autoridades los absuelvan de toda responsabilidad profesional y empresarial.

Fabio Zuleta Díaz, es hermano de los artistas vallenatos Emiliano y Tomás Alfonso 'Poncho' Zuleta Díaz. Además, es el padre del acordeonero Iván Zuleta.



Su popularidad creció por las narrativas y cuentos de las tradicionales orales relatados con “humor criollo”, a través de sus programas de televisión y radiales como 'Buenas tardes con Fabio', que se venía emitiendo todas las tardes a través de esta emisora, pero los comentarios sexuales crudos sobre las mujeres Wayuu lo tienen en la mira de la Procuraduría General de la Nación e incluso el presidente Iván Duque pidió que le cayera todo el peso de la ley.





Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar