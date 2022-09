El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava, aseguró que suspenderán las obras en el boquete de Cara de Gato, en la Mojana sucreña, porque a juicio de la entidad no están surtiendo el efecto que había prometido el Gobierno anterior: frenar la entrada de agua del Río Cauca, que hoy inunda más una docena de municipios, entre los departamentos de Bolívar y Sucre.



'Obras no han sido eficaces, y no van a resolver el cierre del boquete en Cara de Gato', dijo Pava

Dos años sin cultivar en la mojana Foto: Cortesía Ferney Araque

“Después de escuchar a los contratistas e interventores, y haber visitado la zona, las conclusiones son que hay que suspender las obras porque no han sido eficaces, y no van a resolver el cierre del boquete en Cara de Gato”, señaló Pava director de la UNGRD.



Pero el funcionario fue más allá e indicó: ·"En ingeniería hay que entender que en este caso la ingeniería debe trabajar del lado de la naturaleza y no contra ella”.



Pava fue enfático en señalar que la suspensión de las obras no significan que la institucionalidad de la a dar la espalda a las comunidades de la Mojana.



La UNGRD indicó que esta semana inicia en el país la segunda temporada de lluvias del año, la cual se extenderá hasta noviembre, pero debido al fenómeno de La Niña las precipitaciones se mantendrán hasta final del año.



“A partir de ahora vamos a escuchar a las agremiaciones campesinas para que las decisiones que tomemos sean mas acertadas", señaló el funcionario de la UNGRD.

Más de dos años de inundaciones se extenderán

Inundaciones en la Mojana Foto: cortesía Hernando Cuello.

"Tenemos la Mojana en alerta roja, el canal del Dique en alerta naranja, la cuenca baja del río Magdalena en alerta roja y en las últimas 24 horas se incrementaron las alertas rojas en el Piedemonte llanero", dijo la directora del Ideam, Yolanda González, quien explicó que las principales zonas del país ya presentan una alerta roja o naranja por el incremento de las lluvias.



En la Mojana los agricultores se han declarado en la ruina luego de estas largas emergencias.



“No vamos a continuar con esas obras porque no son eficientes, ni eficaces y por el contrario vamos a volcar todos nuestros esfuerzos para estar allí con toda la institucionalidad para atender a las familias que van a continuar inundadas porque así continuaremos las obras, las inundaciones van a continuar de 6 a 8 meses mas”, sostuvo Pava.



Hoy no es posible cerrar el boquete con las medidas que se están ejecutando ni con otras, aquí lo que tenemos es que dedicarnos a atender a las comunidades.



Vamos a instalar el martes o miércoles un PMU con todos los alcaldes de la región.



Cartagena