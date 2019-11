Suspenden desminado en municipios del Meta por amenazas de disidencias

Las labores de desminado están suspendidas en los municipios de El Castillo, La Macarena, Mesetas, Puerto Lleras, Puerto Rico, Cubarral, Uribe y Vista Hermosa, en Meta, por razones de seguridad, especialmente por ataques y amenazas de las disidencias de las Farc.

Esa fue una de las conclusiones de la Tercera Mesa de Desminado Humanitario que recientemente se adelantó en Villavicencio, liderada por el inspector general de las Fuerzas Militares, mayor general Jorge León González Parra, quien expresó que en estas localidades no se generan las condiciones de seguridad para los operadores.



"Hay razones de tipo técnico y otras de seguridad en los municipios de La Macarena, Vista Hermosa, Puerto Concordia y Puerto Rico, donde hacen presencia las disidencias de las Farc", expresó el comandante de la Séptima Brigada del Ejército, coronel Erik Rodríguez.



De todas maneras, dijo el coronel Rodríguez, el Ejército viene apoyando esas labores en la totalidad del territorio donde se puede hacer el desminado y en algunos lugares ese trabajo lo viene cumpliendo el batallón de desminado humanitario número 4. En el municipio de Uribe, la Administración municipal y el Ejército dieron un concepto favorable para que se vuelva a hacer el desminado.

Personal de Batallón de Desminado hizo un recorrido con representantes de la comunidad, profesores y niños para entregar el predio libre de artefactos explosivos en 2018. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO

No obstante, los operadores del desminado apoyados por las organizaciones de cooperación internacional son muy cautelosos y para entrar en el terreno evalúan detenidamente las medidas de seguridad, agregó el comandante de la Séptima Brigada.



Por su parte, Juan Largo, secretario de Gobierno de Vista Hermosa, el municipio del país con mayor número de víctimas (368) por minas, refirió que en su localidad de los cinco operadores que han adelantado labores de desminado humanitario únicamente uno ha tenido dificultades desde el año 2017, cuando se inició el proceso de limpieza de artefactos explosivos de su territorio.



Los operadores The Halo Trust y Ayuda Popular Noruega terminaron sus labores sin ningún contratiempo en los lugares que les asignaron y Handicap International, que ahora es Humanity and Inclusion, está trabajando en Caño Amarillo y Maracaibo, así como el Batallón de Desminado Humanitario N° 4 sigue adelantando labores de despeje de minas en su municipio.



Mientras que al operador Campaña Colombiana contra Minas un grupo armado ilegal le retuvo un vehículo de movilización en la vereda El Palmar, que después le devolvieron, y determinaron no continuar porque no había presencia de personas en la zona donde estaban y también decidieron no iniciar labores en otros sitios que en los que tenía previsto hacer limpieza de minas en el territorio.

Desminado humanitario en el departamento del Meta. Foto: Foto: Cortesía de Batallón de Desminado del Ejército

Cabe recordar que, en julio del año 2018, cuatro hombres armados intimidaron a los ocupantes de una camioneta de la organización internacional The Halo Trus, en la vereda Santander, en zona rural de Uribe, en la que bajaron al personal de la camioneta y le prendieron fuego al vehículo.



Luego, en febrero pasado, en límites de los municipios de Vista Hermosa con Puerto Lleras, cinco hombres armados que se identificaron como disidentes de las Farc abordaron a personal de la agencia de cooperación Ayuda Popular Noruega que se movilizaba en una camioneta, los bajaron del vehículo y procedieron a quemarlo.



Pese a esas dificultades, el mayor general González Parra recordó que en el Meta de los 29 municipios que tiene, catorce están libres de reporte de sospecha de minas: Acacías, Barranca de Upía, Cabuyaro, Castilla La Nueva, Cumaral, El Dorado, Fuente de Oro, Guamal, Puerto Gaitán, Puerto López, Restrepo, San Carlos de Guaroa, San Martín y Villavicencio.



Y actualmente se hace trabajo de desminado humanitario en El Calvario, Granada, Lejanías, Mapiripán, Puerto Concordia y San Juanito.

NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO