Santander está bajo emergencia sanitaria

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, declaró la emergencia sanitaria para el departamento de Santander con el fin de adoptar las medidas preventivas ante la posible llegada del coronavirus a la región.



“Seguimos los lineamientos del decreto 1385 del 12 de marzo donde el Gobierno Nacional nos da unos parámetros para que todo el sector salud y otros sectores importantes de nuestro departamento y del país, adoptemos todas las medidas para evitar la propagación de este virus y que no se presenten más casos en nuestro territorio”, indicó Aguilar Hurtado.

Una de estas medidas adoptadas en el decreto, es la instalación de un Puesto de Mando Unificado desde donde las autoridades van a monitorear los casos que se registren en el departamento y la expansión de los mismos.



El punto de este Puesto de Mando estará en el Centro Integral de Gestión del Riesgo en Floridablanca, inaugurado recientemente, dado a que tiene comunicación constante con el aeropuerto Palonegro, Comités de Gestión del Riesgo de los municipios y hospitales.



El Gobernador le hace un llamado a todos los ciudadanos para que adopten medidas de autocuidado. En el caso de los servidores público que tengan sintamos de gripa deben avisar al empleador y abstenerse de asistir al lugar de trabajo, dice en el decreto.

Para el caso de las instituciones de educación superior, desde la administración departamental enfatizan en que opten por la “realización de clases de actividades bajo plataformas virtuales”, dice en el decreto.



Respecto a los colegios públicos, en Bucaramanga cancelaron las clases de este lunes 16 de marzo en los 47 colegios oficiales, sin embargo, en los del departamento, aún no se han cancelado las clases pero se cumplen los protocolos de limpieza.



Mañana habrá una reunión entre la Secretaria de Educación de Bucaramanga y el Ministerio de Educación para evaluar si se cancelarían las clases indefinidamente.



“Nos reunimos con todos los gerentes de EPS, clínicas privados y públicos, también los gerentes de ARL y decanos de facultades de salud, para articular el trabajo y estar preparados para cuando llegue el virus porque va a llegar”, indicó el secretario de Salud del departamento Javier Alonso Villamizar.



Además, las cirugías que no sean vitales podrían ser aplazadas, “las que ya están programadas que no son de urgencias podrían ser canceladas porque necesitamos las Unidades de Cuidados Intensivos y las camas disponibles en las clínicas”, indicó el Secretario de Salud de Santander.



El decreto tiene como fecha de terminación el próximo 30 de mayo, sin embargo, aclaran que dependiendo de la evolución de la situación, dicha fecha podría modificarse.



