‘El Diablo’ no tendrá su fiesta el próximo año en Riosucio

En el 2021, el diablo, símbolo del jolgorio del Carnaval de Riosucio, no saldrá. No habrá juegos pirotécnicos, desfiles, convites o cuadrillas que adornen esta fiesta que se celebra desde 1911 en este municipio del occidente caldense.

Esta será la segunda vez en su historia que el carnaval, Patrimonio Oral, Cultural e Inmaterial de la Nación, se vea obligado a no realizarse y la causa no es otra que la pandemia del coronavirus.



Si bien para las fiestas mayores del carnaval faltan 7 meses, pues se realizaría durante los primeros seis días del 2021, por tradición se debe hacer un precarnaval que implica eventos masivos, como por ejemplo la lectura satírica del decreto oficial del carnaval, una parodia que hace parte de la celebración, y otras actividades culturales que implican eventos masivos.



“El precarnaval iniciaría en julio próximo y, como no están permitidas las actividades masivas de manera indefinidas, se decidió postergarlo hasta nueva orden, por el momento no se contempla ninguna fecha”, explicó Paula Andrea Sánchez Gutiérrez, Presidenta de la Corporación Carnaval de Riosucio.



De acuerdo con Sánchez, ante la determinación de tampoco realizar presentaciones virtuales, el llamado a las familias y las personas que aprecian el carnaval es a mantener la tradición viva, pero en esta oportunidad, desde sus hogares.



“Lo importante es que podamos seguir viviendo alegremente, pensar en trajes para el futuro y en letras inspiradoras que permitan seguir llevando el sentido del carnaval en el corazón”, anotó la presidenta.

Históricamente, el Carnaval solo había sido postergado una vez en toda su historia y fue a causa de la violencia, así lo relató Jaime Diego Cataño, uno de los más antiguos escritores de letra para el Carnaval.



“Eso fue para los años 40, que la violencia no permitía que se saliera a las calles, de resto el Carnaval está, sin falta, cada año impar”, comentó Cataño.



Este matachín (el que vestido con típicas y coloridas ropas es el personaje popular del carnaval) reconoce que es una decisión difícil para los que han querido mantener viva la tradición de la fiesta.



“Las familias estaban trabajando en letras y trajes desde finales del 2019, unas ya tenían telas compradas o músicos contratados, es un poco triste porque queremos esta fiesta, pero sabemos todos que la salud está primero”, añadió.

Además de no poder reunir público para la celebración, la parte económica terminaría siendo un problema pues, por ejemplo, la Alcaldía de Riosucio informó que el recurso que se daba para el carnaval seria invertido en la atención de la Pandemia.



Si bien los demás patrocinadores no se han manifestado sobre la decisión, los organizadores comprenden que es una época en la que todos los bolsillos están apretados.

Feria de Manizales, en evaluación

Los años impares, la Feria de Manizales, una de las más reconocidas de América Latina, se cruza en fechas con este carnaval, sin embargo, sus organizadores aseguraron a EL TIEMPO que no se han tomado decisiones sobre su realización.



“Es muy prematuro hablar sobre si se cancelará o no. Hay otras festividades importantes en el país antes de la Feria, entonces estamos analizando con el Gobierno Nacional qué se dispone con ellas y, con base en eso, tomar decisiones”, indicó Juan José Silva, gerente del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales.

Por el momento, la organización de la Feria sigue en pie y será el comportamiento de la pandemia el que definirá si se realiza esta celebración que recibe a más de 200.000 personas cada año y que, además, es la única que mantiene las corridas de toros dentro de sus principales actividades.

LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO

MANIZALES

En Twitter: @Laurau_c