La Superintendencia de Salud anunció una investigación interna al hospital del municipio de Ciénaga, Magdalena, ante la suspensión de los servicios de urgencias que definió su gerencia argumentando no contar con suficiente personal médico.



El órgano de control indicó que la delegada para Investigaciones Administrativas será la encargada de practicar un análisis detallado de la situación para determinar si abre o no proceso contra el Hospital de Ciénaga por el presunto incumplimiento del plan de mejoramiento que le fue aprobado en 2021.

El gerente de la ESE, Jairo Romo Ortiz, detalló que actualmente solo cuenta con 7 de los 16 profesionales en medicina general que son necesarios para garantizar un oportuno servicio de urgencias. Los profesionales de la salud habrían decidido renunciar por no recibir sus salarios.



Dicha ausencia de galenos genera un incumplimiento a la norma relacionado con la capacidad instalada requerida para prestar dicho servicio.



Frente a esta justificación, el superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, indicó que “el compromiso es con los hospitales públicos que son el patrimonio social de muchos municipios y por ello estamos vigilantes a esta delicada situación que atraviesa el hospital San Cristóbal y haremos el acompañamiento y la vigilancia necesaria para garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos”.



La renuncia de médicos se dio después de varias protestas realizadas a las afueras de las instalaciones del centro asistencial por el no pago de sus salarios.



La Superintendencia manifestó que realizará un seguimiento al plan de acción propuesto por la institución prestadora la semana pasada para corroborar que se cumplan, entre ellos, el manejo del servicio de referencia y contrarreferencia del hospital, la ampliación del servicio de consulta externa, entre otros.



Igualmente la Supersalud le solicitó al hospital el estado de la cartera a la fecha incluyendo: deuda a personal de planta y vinculado a través de otras formas de contratación, así como también, hizo un segundo requerimiento a la Secretaría de Salud del Magdalena sobre el estado de la prestación de servicios del Hospital.



Según datos del Sistema de Gestión Hospitalaria (SIHO), la mayor cartera del hospital la tiene con las EPS en liquidación Coomeva ($2.267 millones), Emdisalud ($1.853 millones) y Comfacor ($1.183 millones).



Cabe indicar que el hospital San Cristóbal brinda cobertura de baja y mediana complejidad a las poblaciones de Ciénaga, Pueblo Viejo, Zona Bananera, Sitio Nuevo y Remolino.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv