Supersalud investiga muerte de bebé afiliado a Saludvida

La Superintendencia Nacional de Salud anunció este miércoles que investiga la muerte de un pequeño de 4 meses de edad afiliado a la EPS Saludvida (en proceso de liquidación) que murió el lunes pasado esperando una remisión a una unidad de cuidados intensivos pediátrica.

Sixta Barrios, madre del menor, relató que su hijo llevaba dos días con una dificultad respiratoria y que no se atrevió a darle ningún tipo de medicación por sus antecedentes clínicos, por lo cual decidió llevarlo al Hospital Niño Jesús de Barranquilla, donde fue hospitalizado.



La coordinadora médica del hospital, Leonor Pérez Blanco, aseguró que la entidad recibió al menor el viernes 25 de octubre con problemas respiratorios, por lo cual se requería el trasladado a una UCI.



Al comenzar el proceso de remisión del bebé, que estaba registrado como no afiliado, se verificaron los derechos de sus papás y se detectó que la madre pertenece a Saludvida. El área administrativa del hospital prosiguió con la afiliación, pero al buscar lugares para remitirlo no lo aceptaron en ninguna institución.



Para la Superintendencia, pese a que la EPS se encuentra en un proceso de liquidación, suspendido temporalmente mientras se surten los recursos de una acción de tutela, la atención debió ser garantizada hasta el último segundo por Saludvida EPS y no había ninguna razón para que los prestadores se negaran a atender, como denunciaron los padres.



Y en caso de verificarse esta denuncia, voceros de la entidad sostuvieron que irán hasta las últimas consecuencias legales, bajo la premisa de que al tratarse de una urgencia vital, este caso no necesitaba ninguna autorización, y menos por temas económicos.



Desde la otra orilla, Juan Pablo Cueto, vocero de la cuestionada Saludvida, achaca la responsabilidad de esta muerte a la Superintendencia de Salud, que tomó posesión de la EPS desde el pasado 11 de octubre. Según Cueto, algunos usuarios de la EPS se han visto afectados “porque la Supersalud no sabe cómo garantizar la prestación efectiva de los servicios de salud” y porque, al contrario de lo ordenado por el ente de control, “hay IPS que dicen que no van a prestar servicios por estar en proceso de liquidación”.

Dennis Silva, vocero de Pacientes Colombia, fue enfático en decir que frente a este caso en el Atlántico debe producirse una investigación que sancione a los responsables, sin que esto signifique que se detenga el proceso de liquidación de Saludvida.



“Esto es dramático, pero hay que decir que la situación de Saludvida tocó fondo y debe liquidarse. Por eso es inconcebible que algunos usuarios defiendan los intereses de esta empresa y no el derecho a la salud de más de un millón de afiliados”, dijo Silva en relación con los usuarios que presentaron la tutela que terminó frenando el proceso de liquidación.



En eso coincide el superintendente Aristizábal, quien reafirmó que el proceso de liquidación tiene sustento suficiente con base en las crecientes quejas, reclamos y tutelas contra esta EPS, lo cual demuestra que sus afiliados estaban siendo mal atendidos.



“Llama la atención que ahora sí se preocupan por las tutelas, cuando los números demuestran que Saludvida no atendía los requerimientos que a través de las vías legales les hacían sus afiliados y desacataban las órdenes judiciales de manera rampante”, remató Dennis Silva, quien evidenció que solo en el primer semestre de año contra esta EPS se interpusieron más de 4.000 tutelas.



Aunque se tenía planeado un traslado el primero de noviembre, esta medida se suspendió, lo que no impide, según la Superintendencia, que se atienda a los usuarios.

