En Cartagena la Supersalud interviene la ESE Hospital local

La Superintendencia Nacional de Salud realizó este lunes la intervención y toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias (Bolívar), por considerar que se encuentra en "una situación insostenible".



En una auditoría realizada por la Supersalud fueron detectadas 54 deficiencias asistenciales, administrativas y financieras, que ponen en riesgo la atención de sus usuarios.



“Se evidenció que el hospital presenta incumplimientos principalmente en los estándares de habitación de servicios, falencias en infraestructura hospitalaria, dotación, mantenimiento, medicamentos e insumos”, señala la Supersalud en comunicado de prensa.



Se evidenció que el hospital presenta incumplimientos principalmente en los estándares de habitación de servicios, falencias en infraestructura hospitalaria, dotación, mantenimiento, medicamentos e insumos. #Cartagena #Bolívar

La intervención del centro asistencial inicialmente será por un año, se remueve del cargo al actual representante legal del hospital, y designa en su reemplazo como agente especial interventor al Dr. Jorge Eduardo Suárez Gómez, quien tendrá la tarea de formular un plan de acción que permita subsanar los hallazgos evidenciados.



“La recuperación del hospital debe ser un compromiso de todos mediante la estructuración e implementación de soluciones que impacten positivamente en los usuarios, para esta labor, el interventor deberá presentar un plan de acción máximo en los siguientes 30 días”, señaló el Superintendente delegado Germán Augusto Guerrero Gómez.



El funcionario aseguró que la intervención busca garantizar la continuidad en la prestación del servicio en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.



Los hallazgos

La Superintendencia en esta ESE no se cumplen las condiciones y requisitos mínimos para funcionar, es decir, de habilitación de los servicios.



No garantiza el cumplimiento de las condiciones y requisitos para el funcionamiento de equipos biomédicos e insumos.



No cumple con las condiciones y requisitos para el funcionamiento adecuado del servicio farmacéutico, ni cuenta con la Resolución vigente del Fondo Nacional de Estupefacientes para garantizar el manejo de medicamentos de control especial.



No realiza gestión integral de residuos hospitalarios y similares.



El Superintendente Delegado para la Medidas Especiales de la Supersalud, Germán Augusto Guerrero Gómez, manifestó que la intervención busca garantizar la continuidad en la prestación del servicio en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad. pic.twitter.com/eQAQqIGqFb — Supersalud (@Supersalud) May 24, 2021

La Superintendencia Nacional de Salud también encontró que la ESE Cartagena no garantiza las condiciones y requisitos del proceso de esterilización que aseguren la seguridad en la atención.



No cumple con las condiciones y requisitos para la atención adecuada de partos en el servicio de urgencias.



No garantiza la existencia y/o disponibilidad de los servicios de imagenología, transporte asistencial. Hay hallazgos administrativos y financieros.



Incurre en presunto detrimento patrimonial por valor aproximado de $2.843 millones, por concepto de insumos y medicamentos faltantes, vencidos y/o mal almacenados.



No garantiza la destinación del cinco por ciento del presupuesto total de la entidad para el mantenimiento de la infraestructura y dotación hospitalaria.



No cumple con las funciones y responsabilidades establecidas para la vigilancia permanente en la correcta ejecución de los contratos.



Vinculación de personal asistencial y administrativo que ejerce actividades de manera permanente a través de empresas de servicios temporales, que superan los términos de seis meses y su prórroga por el mismo término.



No publica sus procesos contractuales en la Plataforma SECOP de la Agencia Nacional de Contratación Pública.



Los estados financieros de 2019 no revelan la totalidad de la información de las propiedades, planta y equipos.



* Con información de La Superintendencia Nacional de Salud



Cartagena

