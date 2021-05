Supersalud da ultimátum a EPS contributivas en Valledupar

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), estableció un plazo de diez días a las EPS Famisanar, Salud Total, Coomeva y Sanitas, para que den cumplimiento a la atención médica en sus residencias a 3.400 afiliados de la zona rural de Valledupar.



“Las EPS deben analizar solicitud y entregar respuesta directamente a la secretaría de salud local, con copia a esta delegada, donde se aprecie la atención y tramite debido a las inquietudes y peticiones formuladas por el ente territorial”, sostuvo la secretaría municipal de salud.



El ente rector, ordenó la atención tras una denuncia formulada por la secretaría local de salud, ya que los usuarios venían presentando quejas recurrentes con relación a las barreras de atención en consulta externa y entrega de medicamentos.

Esta decisión es un avance significativo para continuar trabajando con ahínco en la defensa de los derechos en salud y el bienestar de los habitantes de Valledupar

“Me autorizaron tres medicamentos, de los cuales sólo me dieron dos y me hicieron firmar la entrega. A la semana siguiente, dijeron que ya me habían entregado el faltante, que allí reposaba mi firma. Es decir, se valieron de la nota recibida para hacer ver la entrega”, comentó una usuaria de estos servicios.



Cabe resaltar que los servicios médicos de la población deben ser contratados con la ESE Hospital Eduardo Arredondo Daza- HEAD de esta localidad, por cumplir con la infraestructura para la atención de los usuarios.



“Brindaremos los servicios de consulta externa, promoción y mantenimiento de salud y todos los programas de atención integral que se requieren con urgencia en esa zona, como control prenatal, crecimiento y desarrollo”, dijo Holger Jiménez, gerente del Hospital.

Ludys Ovalle Jácome

​Especial para EL TIEMPO

​Valledupar

