Superhéroes y tecnología, las protagonistas del Geek-con Manizales

Con una asistencia de unos 45 mil espectadores y un balance positivo cerró la segunda versión de la Geek con Manizales, la tercera convención más importante del país.

“La respuesta de la gente fue muy buena. Puedo decir que fue todo un éxito, pues un evento de esta magnitud sin ningún tipo de inconveniente de orden público no puede catalogarse de otra manera”, afirmó el director del evento, Martín Ruiz.



Niños, jóvenes, adultos y hasta abuelos se vieron en los pasillos de Expoferias durante el Geek, el fin de semana pasado.



Durante la convención hubo actividades para todos los gustos, pero, sin duda, los superhéroes ratificaron que tienen un lugar especial en el corazón de los seguidores de los cómics y el cine de ficción.



Centenares de personas buscaron artículos únicos que completaran sus colecciones y hallaron desde ropa interior hasta materos. Pero la Geek con fue más que eso. Presentaciones de hipnosis, pasarela cosplay, paneles sobre la filosofía de algunas cintas de cine de culto y sobre la visión de Stan Lee al crear de varios de los personajes de Marvel, tuvieron también su lugar.



“Con la variedad de actividades buscamos que fuera un espacio donde pudieran disfrutar niños y adultos. El componente educativo nos pareció vital para que no fuera una feria comercial y que permitiera a los más adultos entender por qué estos temas atraen tanto a sus hijos”, comentó Ruiz.



Los gamers (jugadores competitivos de videojuegos) disputaron el primer lugar en torneos en los que participaron 300 personas, de las que -finalmente- solo quedaron los mejores cuatro jugadores de Apex Legends, Counter Strike, FIFA 19 y League of Legends.



Y no solo personas reales estuvieron presentes en la convención. Batman, Jack Sparrow, Shazam, Pantera Negra, el Sombrerero, Jesús de South Park, fueron algunos de los cosplay (persona que se disfraza e interpreta un personaje de ficción) que fueron centro de atención para los visitantes.



Precisamente, uno de los talleres más concurridos fue el de cosplay, el espacio donde amantes de esta práctica enseñaron sobre técnicas, texturas, y materiales para crear los disfraces más auténticos.



Sebastián Pulido, conocido en el mundo geek como el Conde Orlok, fue uno de los cosplayers invitados. Su principal motivación era asombrar con la veracidad de su traje del capitán Jack Sparrow, el icónico personaje de la cinta Piratas del Caribe.



“Ver a la gente admirar un cosplay bien hecho, motiva y refuerza la idea de que esta es una elección que va más allá de una pasión. Hacer cosplay se convierte en un estilo de vida pues, muchas veces, cambia aspectos de la personalidad y uno no se da cuenta”, comentó.



Pulido, quien es estudiante de psicología, añadió que este tipo de ferias sirven para mostrar a los adultos que hacer cosplay no es solo ponerse un disfraz.



“Para nosotros no es solo un disfraz, préstamos atención a cada detalle y no lo usamos solo en halloween. Además la interpretación tiene todo el significado, no es solo parecer, sino convertirte en ese personaje”, añadió.



Tras la importante asistencia de público, los organizadores esperan lograr que el evento se consolide como uno de los más importantes en su género y convierta a Manizales en una de las capitales geek de Colombia.



