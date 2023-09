Un carro accidentado en una vía rural prendió las alarmas de la Policía de Ibagué, pues se creía que podría tratarse de un accidente. Sin embargo, con las primeras inspecciones del vehículo y el conductor, constaron que no era un siniestro.

El vehículo pequeño, de color vino tinto, terminó inclinado sobre unos arbustos en horas de la madrugada del 10 de septiembre, en el barrio San Antonio. El conductor fue identificado como Yorman David Téllez, quien a simple vista no parecía tener heridas por armas.

Con una detallada revisión, se descubrió que había recibido un impacto en el área intercostal, es decir, en las costillas. Además, se halló un pequeño agujero en una ventana del vehículo por donde entró la bala.

"Se presenta un homicidio por arma de fuego. Un hombre, de 27 años, quien se dedicaba al parecer al transporte tipo Uber fue ultimado", señaló la coronel Sandra Rodríguez, comandante de la Policía de Ibagué.

De inmediato, iniciaron las indagaciones para establecer quién estaba involucrado en el asesinato.

'Quería darle un susto': señalado asesino del conductor

En medio de la búsqueda, Yeison Betancurt se entregó a la Policía como el presunto asesino del conductor. Según su versión, tuvo un altercado en la vía con Téllez que se convirtió en una tragedia.

"Yo decidí entregarme porque sí, sí me he arrepentido. Lamentablemente, no quería hacerlo, por cosas de tragos, el hombre me iba a tirar el carro encima, entonces lo que hice fue esquivarlo, hacerle un tiro y, lamentablemente, se lo pegué. Quería pegarle un disparo en la llanta solo para asustarlo", expresó para la radio local Ecos del Combeima.

El hombre expresó condolencias a la familia, asegurando que esa no era su intención: "Estoy muy arrepentido, quiero mejorar las cosas, que todo salga bien".

Según la comandante de la Policía, el hombre tiene antecedentes judiciales.

"Indiciado por los delitos de hurto, tráfico, uso o porte de estupefacientes, y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municipios", comentó la coronel Rodríguez.

Será presentado ante un juez y la Fiscalía lo acusará por homicidio.

