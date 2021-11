‘Rastreo’ en Sucre para vacunar contra el covid-19

En Sucre se hace un ‘rastreo’ en barrios, veredas y corregimientos de los 26 municipios, con el objetivo de vacunar a 250.000 personas a fecha del 30 de noviembre, ante las exigencias del Ministerio de Salud para poder hacer una reactivación para navidad y fin de año.



Es así como la Gobernación de Sucre, por intermedio de la Secretaría de Salud

Departamental y la gerencia de vacunación Covid-19, adelantando una exhaustiva campaña para lograr aumentar la vacunación y alcanzar la meta del 70 por ciento.

La campaña es liderada por Sandra Toro Gómez, gerente del Plan Departamental de Vacunación Covid-19, quien tiene como aliados estratégicos a las EPS, ciudadanía y al comercio, con el objetivo de crear canales de comunicación para que la población crea en la vacuna contra covid-19.



Las nuevas estrategias de vacunación en Sucre se pusieron en marcha, después de la visita a Sincelejo del viceministro de salud, quien evidenció la forma como en la ciudad no se cumple con los protocolos de bioseguridad y las estadísticas indican una cobertura del 52 por ciento de vacunación.

EPS instalan los puntos de vacunación

La gerencia de covid en Sucre informó, que desde el pasado 9 de noviembre, las 8 EPS que operan en el departamento, -Salud Total, Cajacopi, Mutual Ser, Nueva EPS, Coosalud, Comfasucre, Coomeva y Sanitas- instalaron sus puntos de vacunación en Sincelejo.



De la misma forma dijo, que se inició un trabajo de búsqueda de personas que no se hayan aplicados los biológicos, para que cumplan con esta medida.



“Se está realizando el mapeo en cada barrio de los 26 municipios sucreños, con puntos

estratégicos para que se apliquen la vacuna sin ningún problema”, manifestó Toro.



Así mismo indicó que en todas las Secretarías de Salud municipales tienen la programación para que de manera diaria acudan a los puestos que se han dispuesto.



Señaló, que se hizo una coordinación con los rectores de las Instituciones Educativos, para que los estudiantes puedan recibir el biológico.

Para el 20 de noviembre programan una vacunatón

Dentro de las estrategias figura también la realización de una gran vacunatón prevista para el 20 de noviembre, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. dirigida a la población de todas las edades: niños, jóvenes, gestantes, adultos y migrantes.



“En todas las poblaciones sucreñas se vienen adelantando jornadas de vacunación

nocturna, desde las 6:00 de la tarde hasta las 9:00 de la noche, para que la ciudadanía acuda a la aplicación de la vacuna”, indicó la funcionaria.



Desde el mismo día del anuncio del Ministerio de Salud sobre la baja cobertura en Sucre, la administración departamental restringió el aforo para eventos públicos y privados en el departamento de Sucre.



“Para tener una reactivación económica, con seguridad y calidad, se ordenó la disminución en 50 % en eventos masivos y el 75 % de los aforos para eventos públicos masivos, con exigencia de la presentación del carnet de vacunación”, anotó.



“Hacemos un llamado a todos los sucreños para que se vacunen. Las personas que no

tengan el carnet de vacunación, digital o físico, no podrán entrar a estos eventos. Es

responsabilidad de todos que no se aumenten los casos de covid-19 en el departamento”.



Explicó el secretario de salud de Sucre, que están ejecutando un trabajo articulado con la Secretaría del Interior departamental y con apoyo de la Policía, se llevará a cabo una

campaña para en los bares, restaurantes, cines, discotecas y lugares de ocio y recreación-

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

