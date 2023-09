El pasado 30 de agosto se desató una balacera en medio de un evento de campaña de Aldemar Alfaro en Sincelejo. El candidato a la Alcaldía se encontraba en un tarima cerca al Centro Comercial Viva cuando empezaron los disparos.



El ataque sicarial dejó a una persona muerta y otra más herida. A pesar de que el atentado no estaba dirigido a Alfaro, el aspirante aseguró que teme por su vida y la de sus familiares tras las amenazas que ha recibido.

“He tenido bastantes tropiezos. El 21 de marzo se llevó a cabo el cabildo abierto de seguridad. Ahí recibo la primera amenaza de muerte diciéndome que me callara y que no hablara tantas cosas, que ‘los sapos mueren estripados’”, expresó Alfaro en exclusiva a EL TIEMPO.



El aspirante a la Alcaldía afirmó que ha hablado con la Policía y con la UNP para que le asignen un esquema de seguridad. Sin embargo, hasta ahora no ha tenido respuesta por parte de las autoridades.



“Denuncié el hecho. Se tomaron medidas correctivas por parte mía. Contraté a una persona que estuviera conmigo, vigilando las cosas. activamos la ruta en la UNP y Policía Nacional. Hasta el momento no hay una salvaguarda por parte del estado”, agregó.



Tras los hechos del miércoles pasado, la Policía aseguró que el atentado se trató de un asesinato selectivo en contra de Dionisio Salas, quien sería un criminal de la zona. Sin embargo, Alfaro denunció que faltó presencia de la Policía.



“Fuimos a un consejo de seguridad y la pregunta que yo realicé fue ‘¿por qué no había ningún Policía a pesar de haberse ordenado con un acto administrativo?. Los Policías dijeron que ellos no habían recibido ninguna notificación de ese acto y por eso no prestaron la seguridad en ese evento. La persona que falleció fue debido a una desprotección ciudadana”, puntualizó.



Alfaro volvió a pedir a las autoridades le brinden seguridad y que se tomen medidas para parar los actos violentos en Sincelejo. Agregado a esto, indicó que algunas personas estarían quitando sus vallas y afiches.



“No tenemos camionetas blindadas. los politiqueros todos tienen. Solamente tengo a una persona, que es la capacidad económica que tengo. Estoy preocupado por nuestra seguridad, la de mi equipo de trabajo y mi familia”, concluyó el candidato.



Silvia Contreras Rodelo

