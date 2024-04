Sucre: en La Mojana un grupo de hombres armados se llevó a un joven mototaxista

Un grupo armado incursionó en el corregimiento de La Palma, en la zona rural de Sucre (Sucre), en la subregión Mojana y se llevó al joven Andifer Villamizar, un humilde mototaxista de la región.

Villamizar transportaba en su motocicleta a un funcionario de la Alcaldía de Sucre (Sucre) hacia la zona rural, donde se cumpliría una reunión con el alcalde y la comunidad para la elaboración del Plan de Desarrollo del municipio.

En el camino hacia el corregimiento La Palma fueron interceptados y obligaron al joven a descender de la motocicleta, dejaron al funcionario de la Alcaldía y se lo llevaron.

De acuerdo con informaciones de habitantes de la región y allegados a la familia de Andifer Villamizar, ningún grupo se ha atribuido la retención.

“No se sabe que pudo haber ocurrido, porque la familia de este muchacho es bastante pobre, no tienen recursos económicos. Andy se gana la vida realizando diferentes oficios y ahora trabajando como mototaxista”, dijo la fuente.

El grupo Gaula investiga

Con relación al caso desde la Policía Nacional no se entregó ningún informe oficial y solamente se limitaron a decir que, el grupo Gaula está en el proceso de verificación teniendo en cuenta que no hay ninguna denuncia sobre lo sucedido.

Compartir Andifer Villamizar Foto:Tomado de las redes sociales

Indicaron que una vez se tengan las informaciones sobre el caso se informará a los medios de comunicación.

Quien se pronunció fue el secretario del interior del Departamento, Carlos Navarro, lamentando lo sucedido, e indicando que es una situación que va en contra del proceso de paz de Colombia y de la región en particular.

“Es lamentable por la situación de inseguridad que se vive en todo el país y son estas cosas las que hacen que la sociedad y la institucionalidad se pongan en alerta y no podemos permitir que nuevamente nos secuestren con el miedo, el terror y las actuaciones delictivas que veníamos superando y nos afectaron en el pasado”, manifestó.

El funcionario indicó de igual manare que las autoridades harán todo lo pertinente para lograr contrarrestar este hecho y lograr que el joven retenido regrese al seno de su familia.

“Hasta el momento no se tiene identificado si es un grupo, o delincuencia común quien hizo la interceptación y no sabemos si podemos llamarlo como un secuestro, porque la familia no ha reportado la ausencia del joven y por ahora se están haciendo las investigaciones”, dijo.

El secretario del interior afirmó que es un hecho que enloda la búsqueda de la seguridad en Sucre y en toda la región.

El alcalde de Sucre (Sucre) Asaad Cure no se ha pronunciado sobre la situación y es la Policía Nacional en el Departamento, a través del grupo Gaula, quien hace las investigaciones.

Que le respeten la vida

A través de las redes sociales, Abiuth Villamizar, hermana del joven retenido le pidió al grupo que tiene, que le respeten la vida.

Por favor recuerden que tiene su familia e ignoramos cual es el motivo por el cual fue secuestrado, él es un hombre humilde y de bajos recursos económicos

“Me dirijo a el grupo el cual tiene al ciudadano Andifer Villamizar y en nombre de toda su familia pedimos le respeten su vida y le den pronta libertad. Por favor recuerden que tiene su familia e ignoramos cual es el motivo por el cual fue secuestrado, él es un hombre humilde y de bajos recursos económicos”, expresó.

En el mismo comunicado solicitó que le informen qué es lo que pretenden con la retención de Andifer Villamizar, pero enfatizando en que le respeten la vida.

“Ustedes señores son seres humanos, pónganse la mano el corazón y recuerden que ustedes también tienen familia. Les pido en el nombre de nuestro señor Jesucristo que se pongan en su lugar y miren cómo se sentirían sus familiares si tuvieran que pasar por esta situación”, indicó.

Se espera también un informe de la Brigada 11 del Ejército de Colombia, responsable también de la seguridad en esta zona de Sucre.

Sincelejo

Lea más noticias de Colombia aquí