Extorsiones y amenazas a candidatos en Sucre son una ‘tragedia’, según autoridades

El gobernador de Sucre, Héctor Espinosa Oliver, calificó como una tragedia lo que está sucediendo con los candidatos a las diferentes corporaciones, quienes están sometidos a extorsiones para dejarlos realizar su etapa proselitista con miras a las elecciones del 29 de octubre.



Manifestó que ha denunciado la situación en todos los escenarios, tanto locales como regionales y nacionales, pero esta continúa sin control.

“Están constriñendo a los candidatos. Aquí hay unos municipios donde llaman a los aspirantes, y a quienes no van les ordenan parar la campaña y los hacen subir a la montaña para hablar con los jefes del ‘clan del Golfo’. Esta es una información que la tiene la Fuerza Pública”, dijo.



Reconoce que los candidatos tienen miedo a denunciar lo que les está sucediendo, porque pueden tomar una retaliación en su contra y con sus familias.



“Yo no he hecho sino denunciar en todos los escenarios, ponerlo en conocimiento, he rendido testimonio y no pasa nada”, señaló.

La ‘parapolítica’

El temor que enfrenta el gobernador de Sucre es que se regrese a la época de la ‘parapolítica’, que tanto afectó al departamento en el pasado.



“Ya hay reuniones donde conducen a los candidatos y a quien no vaya para hablar con el jefe de la ‘bacrim’ a escuchar directrices y recomendaciones le ordenan parar la campaña”, afirmó.



Además de las exigencias de dinero para dejarlos trabajar y en especial para permitirles llegar a zonas rurales, se suma el que los obligan a realizar acuerdos para, en el futuro, en caso de resultar elegidos, trabajar en un plan de contratos y de saqueo de las arcas de los municipios.



La situación también fue denunciada en Sincelejo por el registrador nacional, Alexánder Vega, en reunión con los candidatos y el personal de la Registraduría

17 municipios de Sucre

La Misión de Observación Electoral (MOE) en Sucre informó inicialmente que el problema de las extorsiones y presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) se daba en ocho municipios, pero la nueva información es que la situación pasó ahora a 17 poblaciones.



“Diecisiete con riesgo alto con las bandas criminales y del ‘clan del Golfo’ en la política”, dijo el gobernador. Entre los municipios afectados están los de la subregión Montes de María; Colosó, Chalán, Ovejas, San Onofre, Toluviejo, Los Palmitos y sus zonas rurales.



Todos los de la región Mojana y El San Jorge. Majagual, Sucre (Sucre), Guaranda, San Benito Abad, Caimito, La Unión, San Marcos. Galeras, El Roble, Sincé, en la región Sabanas.

Se agrava la situación

El mandatario, al igual que Freddy Aguilera, representante de la MOE en Sucre, cataloga como muy grave la situación, indicando que un candidato que escucha directrices en campaña es un peligro para su comunidad cuando sea alcalde.



El funcionario de la MOE sostuvo que las bandas emergentes y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia tienden a tomarse todos los municipios de Sucre. Para los líderes sociales en la región, el gran objetivo es el comercio de la droga en el departamento y su paso hacia otras regiones, al igual que a otros países.

Con relación a los candidatos cuestionados por presuntos vínculos con grupos paramilitares, Freddy Aguilera afirmó que es la justicia la que debe pronunciarse.

Atentado y seguimiento

Uno de los casos más delicados es el que le sucedió al candidato a la alcaldía de Morroa Silvio Salgado, del partido Alianza Democrática Amplia (ADA), quien fue objeto de un atentado con arma de fuego cuando recorría la zona rural.



En el municipio de Tolú, en el golfo de Morrosquillo, la candidata a la alcaldía Margarita Sarmiento Barragán también sufrió un atentado.



Y en Sincelejo, el candidato a la alcaldía por el Nuevo Liberalismo, coavalado por Cambio Radical, Jacobo Quessep, denunció en una de sus presentaciones que los líderes de la zona sur también habían recibido amenazas.

Leidys Rivero Martínez

Subeditora de EL TIEMPO - Barranquilla.