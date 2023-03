Los diputados de Sucre afirmaron en la más reciente sesión de la Asamblea Departamental que los sincelejanos se encuentran secuestrados en sus casas, ante la ola de homicidios e inseguridad que hay en la ciudad.



El pronunciamiento lo hizo inicialmente el diputado Yahir Acuña Cardales, quien afirma que sigue siendo la inseguridad la principal preocupación de los sincelejanos, sin que las autoridades de turno entreguen soluciones afectivas.



“La seguridad sigue deteriorada por el accionar de las bandas criminales, por el microtráfico, atracos, asaltos, raponazos, asesinatos y no se hace mayor cosa para evitar que sigan sucediendo”, dijo Acuña Cardales.

Que se pongan en marcha acciones

Insegridad en Sucre Foto: Policía Nacional

Yahir Acuña Cardales- quien había sido sancionado por la Procuraduría en 2020 con suspensión en el ejercicio del cargo como Representante a la Cámara por cuatro meses por incurrir en falta grave cometida a título de culpa gravísima- hizo un llamado al alcalde Andrés Gómez Martínez, para que en coordinación con la Policía Nacional y los demás organismos de seguridad del Estado se articulen acciones para que haya más y mejores resultados en contra de la delincuencia.



“A los habitantes de Sincelejo les da miedo velar a sus muertos en las puertas de las casas porque sienten que los van a atracar, las personas ya no permanecen hasta tarde en las calles, ahora están recluidas en sus casas, están presas en sus viviendas por el temor a una acción de los delincuentes”, afirmó el diputado, a quien habían vinculado en el pasado con la empresaria del Chance 'Enilce López', alias 'La Gata', cuyo fortín político está en Magangué.



Acuña expresó que las familias están secuestradas en sus residencias y otros indican que lo mismo sucedía en el pasado, cuando los sucreños no podían pasar por los municipios ubicados en la zona de los Montes de María hacia otras ciudades de la Costa, por la presencia de la guerrilla en las carreteras.



“Se sienten secuestrados en sus hogares. Estamos ante una sociedad terriblemente deteriorada y cuando se pierde el monopolio legítimo de la fuerza pública, se pierde el Estado”, manifestó.



Recientemente el diputado había denunciado la presunta sociedad entre políticos sucreños y miembros del Clan del Golfo, quienes se habrían reunidos en un restaurante y una zona residencial de Sincelejo.



Pidió a las autoridades que investigaran el caso en su momento, pero hasta el momento no hay ningún resultado al respecto.

Sicarios dejan a 13 personas muertas

La concejal Diana Arbeláez también se refirió a la inseguridad que se registra en Sincelejo indicando que no hay nada que mostrar en la ciudad y que las autoridades deben buscar la forma de impedir que sigan ocurriendo crímenes.



En Sincelejo los homicidios superan los 33 casos en el año. En el más reciente mes, sicarios dejan a 13 personas muertas.



Un grupo especial de la Policía Nacional denominado por el comandante en Sucre como ‘Multicrimen’ comenzó a operar en los barrios de la zona sur y norte de Sincelejo, pero hasta el momento ningún sicario ha sido capturado.

Extorsiones en todos los sectores

Sobre el caso de inseguridad, el gobernador Héctor Espinosa dijo que en la actualidad en la región las extorsiones están disparadas.



“Aquí se extorsiona a ‘todo el mundo’: al vendedor de patilla, al de naranja, al que vende leche y carne, a los gerentes de los hospitales, a los dueños de fincas, a los contratistas de obras públicas, quienes tienen que pagar, de lo contrario les queman las máquinas, a los alcaldes y desde ya tienen la intención de incidir en las elecciones”, denunció Espinosa.



Finalmente pidió una integración de las fuerzas del Estado y acciones de las entidades de control e investigación, por las omisiones que se cometen en la política de seguridad y convivencia del Gobierno Nacional.





Francisco Javier Barrios

Especial para el tiempo

Sincelejo