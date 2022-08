Tres jóvenes asesinados, sus familias y su pueblo pidiendo justicia, y varios miembros de la policía, entre ellos un coronel, presuntamente implicados, son los protagonistas de un escándalo que podría revelar un nuevo caso de ‘falsos positivos’.



Los hechos que comprometen a la institución, que el presidente Gustavo Petro busca transformar con un enfoque de ‘seguridad humana’, ocurrieron el pasado 25 de julio en horas de la tarde cerca del corregimiento de Las Palmas, pueblo vecino a Chochó, en zona rural de Sincelejo.



En ese lugar, Jesús David Díaz, un joven del pueblo, practicaba stunt (acrobacias) en su motocicleta con varios amigos, mientras a unos pocos kilómetros de allí –en el municipio vecino de Sampués, en una panadería– el patrullero de la Policía Diego Felipe Ruiz Rincón era herido con arma de fuego, en un ataque atribuido al plan pistola que adelanta el ‘clan del Golfo’ en contra de los uniformados.

Una vez ocurrió el atentado contra el patrullero, que murió posteriormente, se puso en marcha el llamado ‘Plan candado’. Las vías hacia Córdoba, Sincelejo y Bolívar fueron intervenidas para dar con la captura del responsable o los responsables del atentado.

Dolor en Sucre por el crimen de los tres jóvenes, presuntamente a manos de la Policía. Foto: archivo particular

De acuerdo con testigos del hecho, en el lugar no hubo intercambio de disparos con presuntos delincuentes y solamente una persona, de tez morena, fue quien ingresó a la panadería para cometer el atentado.



Uno de los lugares intervenidos por la Policía fue la zona rural de Sincelejo, donde los jóvenes hacían acrobacias con sus motos.



“La Policía, al verlos, disparó contra ellos en forma indiscriminada, hiriendo en la rodilla con arma traumática al joven Jesús David Díaz”, contó el abogado de las víctimas, el penalista Aníbal Garay.



Herido, Díaz llegó hasta su casa en el corregimiento de Chochó y de inmediato su hermana Cindy se alistó para trasladarlo a un hospital en Sincelejo.

Comunidad de Sucre exige que se haga justicia. Foto: Cortesía Jefferson Ruiz

José Carlos Arévalo, un amigo de Jesús David y que terminaría también muerto, llegó a la casa y decidió llevarlos con Cindy en su motocicleta hasta el centro asistencial.



A cinco minutos del hospital, los tres jóvenes fueron detenidos en un puesto de control de la Policía.



“Llegaron muchos policías y nos llevaron a otro lugar. En ese momento pasó por el sitio Carlos Alberto Ibáñez Mercado, quien trabajaba como mototaxista, nos conoció y preguntó qué pasaba con mi hermano”, dice Cindy, quien permanecía como testigo de lo que sucedía.

La joven relata que a Jesús David, José Carlos y Carlos Alberto los obligaron a tirarse al suelo. “Dos policías me agarraron por los brazos y me alejaron un poco, les decían palabras feas, los maltrataban con patadas y los subieron a una camioneta blanca. Ellos estaban vivos cuando se los llevaron”, explicó la joven.

Una foto clave para esclarecer la muerte de los jóvenes

En ese momento alguien que pasó por el lugar tomó una foto con su celular, que muestra a los jóvenes vivos, tendidos en el suelo y otro más de pie, y dos policías apuntándoles con sus armas.



Esa foto fue publicada en las redes sociales y se convertiría en la prueba ‘reina’ del caso, porque demuestra que los jóvenes estaban con vida antes de ser transportados a otro lugar en una camioneta de la institución.



Cindy dijo que después de que se los llevaron su familia comenzó a buscarlos.

Se llamaban Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo Foto: Archivo familiar

“Pasaron como dos horas y cerca de las 8 de la noche, después de ser buscados por diferentes lugares de Sincelejo, incluidos un CAI y la URI de la Fiscalía, fueron encontrados en la Clínica María Reina, hasta donde fueron llevados por la misma Policía, tirados en el platón de la camioneta”, expresó.



Los jóvenes habían llegado muertos con disparos en la cabeza, el tórax y las extremidades, mientras que la Policía Nacional, a través de su comandante, el coronel Carlos Correa Rodríguez, decía que habían sido heridos en un cruce de fuego y que eran miembros del ‘clan’.

¿Qué pasó en el traslado?

Cuenta el abogado Aníbal Garay que, según informaciones confirmadas por los mismos policías, después de retenerlos en el puesto de control, los jóvenes fueron entregados al teniente coronel Benjamín Núñez, comandante operativo de la Policía en Sucre.



“Los asesina en el camino. No los pone de rodillas ni nada. Ahí mismo, a sangre fría, a quemarropa los asesina el exteniente coronel Núñez”, afirma.



Aseveró que su versión es ahora corroborada por los patrulleros que acompañaban en ese momento al teniente coronel Núñez.



Los patrulleros en sus versiones a la Fiscalía y a la Unidad de Investigación de la Policía contaron además que el teniente coronel Benjamín Núñez los habría intimidado para que firmaran el informe que alteraron.



De acuerdo con el abogado Aníbal Garay, hay al parecer cerca de 30 miembros de la Policía Nacional quienes estarían involucrados en la acción que terminó con la muerte de los tres jóvenes.



Policía señalado de crimen de tres jóvenes en Sucre Foto: Policia Nacional

Cuenta Garay que los muchachos fueron asesinados sobre el mismo platón de la camioneta de la Policía, cuando esta se encontraba en movimiento.



“En ningún momento la camioneta detuvo su marcha, sobre el mismo vehículo el exteniente coronel Benjamín Núñez habría sacado su arma de dotación y la descargó sobre los jóvenes. Medicina legal va a dar detalles con relación a los impactos de bala y el maltrato que se les hizo, porque fueron totalmente maltratados por todos los policías que llegaron y todos deberán responder, porque vamos a llegar hasta el último responsable”, manifestó.



Precisó que Jesús David, que iba herido en la rodilla, recibió muchos impactos con arma de fuego.



“Por obvias razones, quien está herido es porque supuestamente cometió el delito y es ahí donde entra la ira, la rabia. Lo impactaron tres veces en la pierna, más una que traía son cuatro, una en el tórax, otra en la frente, en la nariz y en la cabeza, para un total de ocho impactos con arma de fuego”, afirmó el abogado.



Expresó que de igual manera los otros dos cuerpos recibieron entre seis y siete impactos con arma de fuego, los que quedaron señalados en la camioneta donde fueron llevados.



Esta semana se cumplirá un mes de ocurrido el caso, que fue denunciado hasta en el Congreso de la República, y para los familiares de los jóvenes y el abogado Garay es muy raro que la Fiscalía General no haya entregado un informe sobre la investigación y no se hayan librado órdenes de capturas, pese a las pruebas.



“No sabemos qué pasa, porque tiene todos los elementos probatorios para solicitar la audiencia reservada de captura, entonces no sabemos qué está pasando. A mi creer es que falta el dictamen de medicina legal y sin ese documento ningún juez le va a dar orden judicial a un fiscal”, anotó.



Los familiares de los jóvenes han protestado de diferentes formas, con bloqueos de vías y hasta con plantones frente al comando en Sincelejo.



Una cámara de seguridad instalada en la panadería donde le dieron muerte al patrullero Diego Felipe Ruíz Rincón muestra a la persona que disparó y luego huye del lugar.

La imagen se constituye en otra de las pruebas que demostrarían que los jóvenes de Chochó no estuvieron en la escena del crimen del patrullero en Sampués.



Las imágenes apenas fueron difundidas hace pocos días y se muestra a una persona vestida con buzo y gorra, de tez morena, quien dispara y posteriormente corre.



“En ningún momento se ven a los jóvenes en el video y nunca se presentó además un cruce de disparos en el lugar. Obviamente si tenemos un hecho delictivo en contra de un uniformado en el municipio de Sampués y tenemos otro episodio de tres jóvenes muertos, supuestamente porque son los asesinos del patrullero, la Policía entra en un dilema”, dice el abogado.



“En ningún momento se ven a los jóvenes en el video y nunca se presentó además un cruce de disparos en el lugar. Obviamente si tenemos un hecho delictivo en contra de un uniformado en el municipio de Sampués y tenemos otro episodio de tres jóvenes muertos, supuestamente porque son los asesinos del patrullero, la Policía entra en un dilema”, dice el abogado.



Se espera que esta semana se tomen medidas. La nueva cúpula de la Policía, que asumió el viernes, anunció que se pondrá al frente del caso, mientras el coronel Núñez, sobre el que no pesa ninguna medida judicial, ya salió del país hacia Panamá.



En Chochó, cuna del porro y del fandango en Sucre, sigue el luto y solamente se espera que las autoridades capturen a los responsables.

Director de la Policía viajará hasta Sucre

El nuevo director de la Policía Nacional, general Henry Armando Sanabria Cely, señaló que entre hoy y mañana se estaría desplazando hacia Sucre para hablar con las familias de los tres jóvenes que habrían sido asesinados por uniformados cerca del corregimiento de Las Palmas, pueblo vecino a Chochó, ambas poblaciones en zona rural de Sincelejo.



“Viajaré con el comisionado de derechos humanos de la policía y con Defensoría para estar en contacto con las familias y poder explicarles cómo avanza la investigación y lo que vamos a hacer”, indicó el general.

Director de la Policía general Henry Sanabria Foto: Sergio Acero Yate. El Tiempo

Sobre los avances en las investigaciones y el paradero del teniente coronel Benjamín Núñez Jaramillo -quien viajó el 4 de agosto desde Cartagena a Ciudad de Panamá-, el nuevo director de la Policía aseguró que se trabaja junto a Fiscalía para la construcción del caso y emitir las órdenes de captura correspondientes.



Luego de conocer las declaraciones del hermano del teniente coronel Núñez sobre los nexos entre “el 60 por ciento de la Policía” con el ‘clan del Golfo’, el general señaló que a través de trabajo de inteligencia en la institución se han detectado y retirado de la policía a quienes se vean involucrados con grupos al margen de la ley.



“De igual forma, invitar a esta persona a que, si tiene los elementos suficientes para soportar dicha afirmación, que por favor se acerque y los presente de la manera más inmediata”, cerró el director de la Policía Nacional.



FRANCISCO JAVIER BARRIOS

Para EL TIEMPO

Sincelejo

