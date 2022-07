Las inundaciones que ocasiona el río Cauca en la subregión de La Mojana y El San Jorge en Sucre perjudican a 25 mil estudiantes, quienes no pueden regresar a clases presenciales por las afectaciones en 58 Instituciones Educativas.



La información es confirmada por Ubaldo Corrales, presidente de la Asociación de Educadores de Sucre (Ades), quien además informó que en esas condiciones es imposible regresar a clases presenciales.

“La situación con la educación es totalmente calamitosa en estas dos subregiones de Sucre, la gran mayoría de los colegios están bajo las aguas, no hay vías para que los estudiantes de las zonas rurales lleguen a los establecimientos educativos”, indica el docente.



Explica que si en las zonas urbanas es difícil para los jóvenes acceder a las clases por las afectaciones que el río Cauca ha causado, en el área rural es casi imposible llegar.



“Los colegios que no están afectados hoy están tomados como albergues por las familias que lo han perdido todo, que no tienen donde guarecerse y lo que estamos pidiendo a la administración departamental y a los municipios de esas subregiones, son garantías, que se cumpla con el derecho fundamental a la educación”, precisó Corrales.

Seis municipios afectados

El presidente de la Asociación de Educadores de Sucre manifestó que en total son seis los municipios los que sufren las afectaciones en las dos regiones, como Guaranda, Majagual, Sucre (Sucre), Caimito, San Benito Abad y San Marcos.



“Estamos hablando de 58 Instituciones Educativas afectadas por la ola invernal y los 25 mil alumnos que se ven perjudicados por esta situación”, expresó.

Emergencia educativa

Espera el gremio de profesores de Sucre, que la Secretaría de Educación pueda decretar la emergencia educativa con el objetivo de entregarles a los estudiantes las herramientas de tecnología para enfrentar la emergencia.



“Que se les entreguen computadores, tabletas, acceso a internet para acceder a la educación en estos momentos de dificultad”, dijeron.



Han manifestado que son partidarios de estar en la presencialidad en aquellos colegios a los que se pueda asistir, porque el objetivo es que los jóvenes puedan recibir la educación.



Esperan poder reunirse con el gobernador de Sucre, Héctor Espinosa para tomar las determinaciones que más les convengan a los estudiantes.



Anunciaron una protesta frente a la sede de la administración departamental con los profesores que trabajan en las sedes de La Mojana y El San Jorge, para buscar reunirse con el gobernador y el secretario de educación.



Por su parte el secretario de educación de Sucre, José Andrés Silgado Teherán dijo que una vez se hiciera el análisis de las necesidades de los colegios en La Mojana y El San Jorge, le estarían concediendo una audiencia al gremio de profesores para entregar respuestas concretas.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo