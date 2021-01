Así puede saber si es beneficiario de un subsidio y no lo ha cobrado

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) anunció que tiene represados 364.602 subsidios sin entregar, los cuales hacen parte de los programas de Ingreso Solidario, Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor.



Así lo pudo constatar el diario Portafolio, el cual -además- reveló que los subsidios que todavía no han reclamado los beneficiarios suman $86.500 millones y corresponden a los últimos ciclos de pago que tiene cada uno de esos programas.



De acuerdo con el DPS, Ingreso Solidario -programa que el Gobierno lanzó al comienzo de la pandemia y en el que se le hace una transferencia de $160.000 a los más golpeados por la crisis, tiene pendientes por entregar 160.000 ayudas a familias, lo que equivale al 5,3 por ciento del total de los beneficiarios y suma unos 25 mil millones de pesos.



La otra alta cantidad de dinero de ayudas represadas es el de Familias en Acción, que tiene pendientes 124.125 subsidios sin reclamar de un total de 2,2 millones de hogares beneficiarios, lo que representa 36.800 millones de pesos.



Cabe recalcar que en el caso de Familias en acción, el dinero que recién mencionamos se puede acumular hasta el próximo pago. Sin embargo, si no se cobran en la proxima fecha, serán devueltos al Ministerio de Hacienda.

¿Cómo puedo reclamar el subsidio?

El DPS informó que desplegará varias estrategias para contactar con con los beneficiarios. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Susana Correa, directora del DPS, le dijo a Portafolio que cada uno de los programas tiene varios motivos por los cuales los beneficiarios no recogen los subsidios, pero resaltó que la principal causa sería que las personas no pudieron desplazarse con facilidad debido a las restricciones por cuenta de la pandemia.



No obstante, si usted desea saber si es beneficiario de alguno de estos subsidios y quiere cobrarlos, el DPS informó que desplegará varias estrategias para contactar con usted, ya sea por vía telefónica, a través de redes sociales o visitando su casa y cruzando información con gobiernos locales o nacionales y financieros para verificar la identidad y estado de los beneficiarios.



Adicionalmente, en estos enlaces puede ver si usted tiene algún pago represado de alguno de estos programas, también se explica cómo reclamarlos: Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario, Colombia Mayor y Familias en Acción.

*Con información de Portafolio