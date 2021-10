Lo que debe saber sobre el primer subsidio menstrual en Colombia

La caja de compensación Comfama lanzó el primer subsidio menstrual en Colombia, una iniciativa que nace junto a un programa pedagógico de conversaciones y encuentros que buscan que "todas las niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes vivan dignamente su ciclo menstrual".



En concreto, el programa y subsidio menstrual "constituye una herramienta para activar diálogos, cuidar el cuerpo, superar la pobreza menstrual y aportar culturalmente al cuidado del medio ambiente y la promoción de la salud física, mental y social de las niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes".



Comfana explica que el subsidio menstrual "no solo busca que elementos como la copa menstrual, las toallas de tela y los calzones absorbentes se vuelven asequibles para todas y todos, sino que también plantea una cobertura pedagógica en colegios, escenarios de conversación y medios comunitarios en el Valle de Aburrá y las subregiones de Antioquia de Urabá, Oriente, Suroeste, Occidente, Norte, Magdalena Medio, Bajo Cauca y Nordeste".



Es preciso señalar que en Colombia, según datos reseñados por la caja de compensación, una de cada dos niñas de poblaciones vulnerables no tienen acceso a alternativas higiénicas y que más del 30 % de los y las adolescentes sienten incomodidad y vergüenza al hablar sobre la menstruación.



Con esta iniciativa, la caja de compensación planea acompañar durante la primera fase a 2.700 niñas, adolescentes y personas menstruantes, entre los 12 y 18 años, a resignificar su ciclicidad.



A continuación le contamos detalles que debe tener en cuenta sobre este subsidio.

¿A quiénes aplica?

Inicialmente, será otorgado a niñas y adolescentes entre los 12 y 18 años de acuerdo con las categorías salariales de los afiliados.



Comfana informó que se entregará a manera de bono desde el 1° de noviembre de 2021 hasta el 14 abril del 2022, y serán redimidos hasta un mes después de su generación.



¿De cuánto es el subsidio?

Según la categoría de afiliación y el producto de gestión menstrual, Comfama subsidiará el siguiente valor en los productos:



- Copa menstrual: para afiliados TA y TB, subsidio hasta del 76 %.



- Calzones absorbentes: para afiliados TA y TB, subsidio hasta del 79 %.



- Toallas reutilizables: para afiliados TA y TB, subsidio hasta del 79 %.



Para afiliados TC, el beneficio será el descuento adicional otorgado por el aliado, que va del 10 % hasta el 35 % en los elementos de gestión menstrual.

¿El dinero puede usarse para otro fin?

No. El bono aplica únicamente para compra de productos de gestión menstrual (copas menstruales, calzones absorbentes y toallas reutilizables en los diferentes aliados autorizados: Vera Cup, Somos Martina, WAM, Nosotras y Bloom).



El bono aplica para compra de productos de higiene menstrual que contribuyan con la sostenibilidad y el medioambiente.

¿Cómo se reclama?

El subsidio se otorga a través de La Tiquetera y se redime a través del canal de comunicación del aliado seleccionado. Es decir, el afiliado deberá ingresar al portal de La Tiquetera para generar su bono, previa validación de afiliación.



Está disponible para trabajadores y sus personas beneficiarias. Eso sí, Comfana aclaró que solo se entregará un bono por persona afiliada.



¿Cada cuánto se otorgará?

Los afiliados que generen bono para compra de copa menstrual deberán esperar siete años para acceder nuevamente al subsidio, esto debido a que la vida útil del producto se estima en 10 años.



Entre tanto, los afiliados que generen bono para compra de calzones absorbentes o toallas reutilizables, deberán esperar tres meses para acceder nuevamente al subsidio.