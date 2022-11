Una investigación que terminó con la captura de 77 personas vinculadas con fraudes a entidades bancarias en el país es una de las principales credenciales del jefe del grupo de delitos informáticos de la Policía en Quindío, el subintendente Harold Gomajoa Velásquez, quien recientemente fue galardonado como el mejor investigador de este tipo de delitos durante el Congreso de Prevención del Fraude y Seguridad en 2022 organizado por Asobancaria.



En esta ocasión participaron más de 120 investigaciones de todo el país. El jurado seleccionó 20 y de ellas 5 pasaron a la final.



(Siga leyendo: Un muerto y seis heridos por accidentes de tránsito en Quindío).

Procesos llevados a cabo en Cartagena, Ibagué, Medellín y el adelantado por Gomajoa, que tuvo víctimas en varias ciudades del país, fueron los finalistas, pero el subintendente del Quindío se llevó los honores en este congreso.



“Esta investigación no ha tenido antecedentes en el país. Ha sido conocida como la investigación de los ‘call center’. Fueron cerca de 3 años recopilando información y terminamos capturando 77 personas por fraude a más de 9.500 víctimas”, contó el policía.



La organización conocida como los ‘call center’, fue una de las redes más grandes de estafadores en Colombia, e incluso contaba con tentáculos en el exterior. Fue desarticulada entre 2021 y 2022.



Esta red se apropió de 5.072 millones de pesos a través de transacciones fraudulentas o compras no consentidas a través de 16 bancos nacionales y cuatro extranjeros y afectando a unas 9.500 víctimas que denunciaron los hechos en ciudades como Armenia, Pereira, Manizales, Bogotá, Cali y Medellín.



(Le recomendamos: Marchas a favor de gobierno de Petro: así está la movilidad en las ciudades).



“Las personas montan una fachada y empiezan a llamar y se hacen pasar por funcionarios de entidades financieras, las personas les creen y terminan entregando los dígitos de sus tarjetas, sus claves personales, entre otros. En este caso, los delincuentes ya tenían los datos de las personas, número de cedulas y demás, eso hizo que sus víctimas no desconfiaran”, comentó el suboficial.



“Al final lo que más les importaba era que las personas dijeran sí acepto y con eso cargaban compras a sus tarjetas, terminaban gastando la totalidad del cupo de las tarjetas”, agregó Gomajoa.



La red actuaba en complicidad con funcionarios de entidades bancarias a quienes les compraron bases de datos en las que consignaban la información personal de los clientes como: nombre del titular, número de cédula, tipo de cuenta, tarjeta de crédito, fecha de expedición, de vencimiento, número de teléfono y dirección.



Pero esta no ha sido la única investigación. Recientemente también adelantó otra en la Costa Atlántica donde las víctimas eran un grupo de periodistas a quienes les copiaron las aplicaciones virtuales de sus entidades bancarias y lograban hurtarles su dinero.



Este año ha adelantado cuatro investigaciones sobre este tipo de delitos. Y aunque hace parte de la Policía del Quindío, ha llegado a otras ciudades debido a que, “solo con una víctima que tenga en el Quindío puedo empezar a trabajar el caso y luego encuentro víctimas en otros lados y lo hacemos en asocio con otras seccionales. Al final logramos descubrir que hay cientos de víctimas en otras ciudades”.



Gomajoa tiene 32 años y desde hace 14 está vinculado con la Seccional de Investigación Criminal (Sijín). Es ingeniero de sistemas con maestría en ciberseguridad y ciberdefensa.



(Más: Dos hombres en Cali fueron asesinados cuando salían de un velorio).



“Desde que salí de la escuela (de la Policía) siempre he estado en el mismo grupo de delitos informáticos, siempre me ha gustado la tecnología e investigar estas nuevas modalidades de delitos. Tuve la oportunidad de estudiar en el exterior por medio de la policía, pude capacitarme y entrenar y ahora soy docente en este tema de delitos informáticos”, relató el policía.



Gracias a su trabajo ha capacitado a policías en países como El Salvador, Chile, Honduras y México.



“En Latinoamérica tenemos casi las mismas modalidades, una u otra que salga en Argentina o Chile a los dos meses ya la tenemos aquí en Colombia, pero con respecto a Centroamérica, nosotros somos docentes para ellos porque apenas están viviendo procesos o investigaciones que nosotros ya tuvimos hace cinco u ocho años”, dijo Gomajoa.



El subcomandante de la Policía en el Quindío, coronel William Zubieta, dijo que Gomajoa es “un referente a nivel nacional, tanto así que nos lo han solicitado en diferentes aspectos operaciones en Bogotá, Barranquilla y Cartagena”.



Zubieta añadió que “él es un referente y qué mejor que tenerlo en el Quindío”.

Los delitos informáticos más frecuentes

Según las autoridades, las redes de estafadores de delitos informáticos están usando los correos electrónicos, mensajes de texto o a través de redes sociales para hurtar dinero de tarjetas débito o crédito.



“Las modalidades más recientes son el robo de contactos por medio de correos electrónicos, llegan correos informando que la cuenta va a ser eliminada sino dan clic en un link que envían, pero son enlaces a páginas fraudulentas, con eso el delincuente captura la información de los contactos y les piden dinero a los amigos. Esa es la que está golpeando bastante fuerte en este momento y a pesar de las campañas que hacemos, las personas siguen cayendo en ellas”.



Además, usan falsas fotomultas o supuestos mensajes de Migración Colombia o de la DIAN para que las personas ingresen en estos mensajes y hurtar inicialmente sus datos y hasta sus fotografías de perfil.

Más noticias

Inician trabajos de rehabilitación del mercado La Magola de Barranquilla

Familia de joven muerto en accidente en norte de Barranquilla clama justicia

Barranquilla: urbanizar lotes y entregarlos a damnificados propone Pumarejo

ARMENIA