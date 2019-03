Sistema de Transporte de Santa Marta es usado para prácticas obscenas

En cámaras de teléfonos celulares y de seguridad han quedado grabadas una serie de prácticas obscenas cometidas por usuarios mientras utilizan el transporte público en Santa Marta.

Una de ellas tiene que ver con que hace unos días una pareja se filmó a plena luz del día mientras practicaban sexo oral en una de las sillas del bus en el que se movilizaban.



El vídeo se hizo viral por las redes sociales y generó indignación entre el gremio de buseteros que rechazaron la conducta del hombre y la mujer.



"El STU no aprueba este tipo de acciones que atentan contra el servicio que planeamos sea lo mejor posible. La ciudadanía debe cambiar de mentalidad y entender que el compromiso no solo es de los transportadores sino que también es de los usuarios”, expresó Omar Contreras, jefe de operaciones del Sistema de Transporte Unificado.



La Alcaldía hizo, igualmente, un pronunciamiento en ese momento en el que llamó al respeto y civismo de las personas, no obstante, en las últimas horas, una nueva práctica de ese tipo fue captada por la cámara de seguridad instalada en el interior de un bus.



Esta vez, una mujer en pleno recorrido de la buseta, se baja el pantalón y orina en el asiento trasero. Posteriormente se vuelve a vestir y se cambia de silla.



El conductor no se percató del comportamiento indebido, pues iba concentrado en la ruta.



Este hecho, fue calificado como aberrante por la Secretaría de Seguridad del Distrito, la cual aseguró que atenta contra la infraestructura pública, en este caso el sistema de transporte público.



"Estamos buscando individualizar a la persona responsable para establecer su ubicación y colocarle un comparendo de acuerdo a lo establecido en el código de Policía", informó Camilo George, encargado de esta dependencia.



El secretario de seguridad y convivencia aseguró que desde la administración no se van permitir estos actos, por lo que se estudiarán diferentes estrategias con los conductores para fortalecer la seguridad al igual que el control sobre los pasajeros.

ROGER URIELES

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA