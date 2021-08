Polémica: youtuber español denuncia que le regalaron droga en Colombia

El más reciente video del youtuber español Agustín Ostos, ha generado polémica en las redes sociales y en los habitantes de Ocaña (Norte de Santander). Aunque el youtuber disfrutó su paso por este municipio, también se mostró sorprendido al recibir un sobre con droga.



El joven aventurero más conocido como ‘Soy Tribu’ en sus redes sociales, publicó este domingo un video donde detalla su travesía desde Mompox (Bolívar) hasta el municipio de La Playa de Belén (Norte de Santander), con el objetivo de conocer el Área Natural Única Los Estoraques.



Los constantes saludos y muestras de cariño por parte de los ocañeros le generaron emoción y alegría al youtuber, quien no imaginaba que su proyecto audiovisual tendría tanta repercusión en esta población.



“Madre mía, yo no sabía que había tanta comunidad de ‘Soy Tribu’ en Ocaña. ¿Qué pasa aquí?”, dijo Ostos entre risas.



El español se mostró conmovido por encontrar más de 40 seguidores en su paso por Río de Oro (Cesar) y Ocaña. Varias personas le pidieron que se detuviera para obtener una fotografía.



Sin embargo, un grupo de hombres que se desplazaban en un automóvil por la avenida Francisco Fernández de Contreras, saludaron a Ostos y ofrecieron darle un regalo. Uno de ellos salió del vehículo y le entregó un pequeño sobre con droga y le dijo: "Pa’ que el viaje sea más placentero”.



El youtuber recibió el sobre y al percatarse del contenido dijo: “Esto no me ha molado tanto tío, me han dado droga”.



Tras la incómoda escena y después de conversar con otros jóvenes, comentó: “Pero qué necesidad había de dar droga, cuando la mejor droga de todas es el calor humano de la gente de Colombia”.

Ostos continuó su trayecto hacia la casa de “Jota Mario”, un joven ocañero que minutos antes se había ganado el aprecio y la confianza del youtuber, y quien decidió acompañarlo hasta su destino final.



Por último, el youtuber hizo una reflexión acerca de la resiliencia de los colombianos y la habilidad de resaltar lo positivo y las virtudes por encima del mal y la guerra.



“En Ocaña recibí la mayor y mejor bienvenida, no solo de todo mi viaje, sino también de toda mi vida”, puntualizó, antes de continuar su rumbo hacia La Playa de Belén.



