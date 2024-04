SOS en Vichada por falta de energía: 40 mil habitantes tienen 9 horas de luz al día

La situación es crítica en Puerto Carreño, en el departamento de Vichada, pues el gobernador Alexis Benito está a punto de decretar una crisis energética, ya que, desde el sábado, 30 de marzo, se presentan serios problemas de luz en dicho municipio.

Reveló que son cerca de 35.000 a 40.000 habitantes los que solo han tenido energía por nueve horas al día, teniendo cuenta que esta localidad tiene una temperatura entre los 39 a 40 grados y está afectando el comercio, el turismo y la educación.

El gobernador de esta región manifestó que se están echando las culpas entre el gobierno y la empresa encargada de suministrar la luz a esta población, pues, al parecer, el gobierno no ha pagado, supuestamente, unos subsidios que necesita la entidad prestadora del servicio.

"Es una situación bastante compleja, es una crisis energética que asume el departamento, el comercio, estudiantes, sector público y en general, la población, está bastante preocupada por las temperaturas. Puerto Carreño no aguanta un día más sin energía. Hacemos un llamado para que nos tengan en cuenta en una solución. La última crisis es desde el sábado, pero es recurrente, mes a mes, semana tras semana, duramos tres días, cinco días. La empresa se excusa en que el gobierno nacional no le ha pagado los subsidios y que, si no pagan subsidio, pues no tienen recursos para pagar proveedores que suministran la madera, porque el sistema funciona en biomasa, es una cadena de culpas de unos y otros", dijo Alexis Benito.

Ante esta situación, el mandatario lanza un SOS para que el gobierno ayude a la capital de Vichada y que afecta a los habitantes.

Al parecer, la empresa prestadora de servicio tuvo unos daños en equipos de la planta que deben ser reparados y por eso se produjo el racionamiento y los apagones.

El calor en este municipio es insoportable y los electrodomésticos y productos de las viviendas y establecimientos comerciales se están averiando.

Melissa Múnera Zambrano

Redacción - Nación - EL TIEMPO