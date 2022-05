El juzgado once municipal revocó la medida de aseguramiento de casa por cárcel contra la concejal Gloria Estrada; su novio, Martín Barreto, y el productor musical, Avelino Villamizar.



Estas tres personas recuperaron su libertad gracias a una sólida defensa, en cabeza del abogado Enrique del Río, que logró desnudar el montaje orquestado por agentes de la Policía Nacional que habrían escondido un kilo de cocaína bajo el asiento del conductor de la camioneta en la cual se movilizaban la cabildante y sus acompañantes.



(En contexto: Policías habrían escondido cocaína en carro donde viajaba concejal Estrada)



No obstante, Estrada, Barreto y VIllamizar siguen en el proceso, ahora en libertad, por los presuntos delitos de porte y tráfico de estupefacientes.

A cada policía que participó en el montaje de la droga le pagaron 15 millones de pesos

Es lamentable que se pueda permear a una institución de esa manera, y que unos agentes de policía puedan instrumentalizar a la administración de justicia de esta forma FACEBOOK

TWITTER

El hombre clave en este proceso judicial es el patrullero Alexander Salas Mercado, el agente de la Policía Nacional que lideró el falso operativo contra la concejal y quien montó el kilo de cocaína bajo el asiento del conductor, sin que nadie se percatara.



A cada policía que participó en el montaje de la droga le fueron pagados 15 millones de pesos.



(Vale la pena leer, 'Esto es una burla': padre de una víctima de Enrique Vives sobre su condena)



“Siento una decepción muy grande porque la policía representa al Presidente de la República y al Ministro de la Defensa, y es lamentable que se pueda permear a una institución de esa manera, y que unos agentes de policía puedan instrumentalizar a la administración de justicia de esta forma”, dijo el juez Guido Guevara Herrera, que presidió las audiencias.



También se reveló en las audiencias de revocatoria de medida de aseguramiento que el montaje, presuntamente, habría sido planeado y financiado por Andy Reales, alcalde de la localidad virgen y turística; Pedro Aponte, edil; y Luis Cassiani, concejal activo.

Habrían pagado 40 millones de pesos para comprar la droga y a los policías

Siento una decepción muy grande porque la policía representa al Presidente de la República y al Ministro de la Defensa... FACEBOOK

TWITTER

Una de las piezas clave en el caso la constituye un audio con las declaraciones del Capitán de la Policía, Iván Darío Cadena, quien aseguró que los tres funcionarios púbicos (Reales, Aponte y Cassiani), enemigos políticos y contradictores de la concejal Gloria Estrada, habrían pagado 40 millones de pesos para comprar la droga y a los policías que ejecutaron el montaje.



Gloria Estrada y sus acompañantes habían sido capturados el pasado 14 de enero en el barrio Manga, frente a la estación de servicio ubicada bajando el puente de Román.



(Vale la pena leer: Ocho años del incendio de bus que apagó la alegría de 33 niños en Magdalena)

Testimonio de dos policías que no aceptaron el chantaje

Me dice que me podía ganar de 10 o 15 millones de pesos por una captura por 922 es decir por drogas FACEBOOK

TWITTER

También fueron claves para esclarecer la verdad de los hechos, la confesiones de los patrulleros de la Policía, adscritos al CAI de Manga, Sergio Alonso Martínez Contreras y Miguel Navarro quienes confesaron que el patrullero Alexander Salas, siete días antes del falso operativo, los abordó para ofrecerles 15 millones de pesos a cada uno para el ilícito.



“El día siete de enero, después de formar, se me acerca Salas y me llama a solas para la parte de atrás del CAI y me manifiesta que un amigo, que es alcalde de la localidad dos, tiene un problema con una persona en el edificio Regata, en la avenida Miramar. ¿Qué si yo conozco alguien ahí? La idea era parar un vehículo, una camioneta grande, y distraer a los ocupantes para meterles armas o droga. Hasta la placa del vehículo me dio: terminaba en 43. Salas me dijo que había 15 millones de pesos para cada policía. Yo le dije que no me interesaba el dinero mal habido”, relató a las autoridades el patrullero Sergio Alonso Martínez Contreras.



(Vale la pena leer: 'Es inmoral': no cesa el escándalo en Cartagena por congreso de pornografía)



Ambos patrulleros elevaron denuncia penal contra Salas, hoy destituido de la Policía.



“El señor patrullero Salas, me pregunta que si me quiero ganar unos días de franquicia (permisos) por una captura, y le digo que no porque ya había ganado una franquicia. Me dice que me podía ganar de 10 o 15 millones de pesos por una captura por 922 es decir por drogas”, dijo el Patrullero Miguel Antonio Navarro Villa, en las entrevistas de las autoridades.

Errores evidentes en el procedimiento ejecutado por el patrullero Salas

El señor patrullero Salas, me pregunta que si me quiero ganar unos días de franquicia (permisos) por una captura, y le digo que no porque ya había ganado una franquicia FACEBOOK

TWITTER

Pero también fueron claves para esclarecer todo este entramado criminal contra la concejal Gloria Estrada los testimonios de sus escoltas y otras personas de su equipo de trabajo, como presidenta del concejo de Cartagena, que se movilizaban con ella en otro automóvil.



El día 14 de enero, junto a la camioneta en la que viajaba Estrada y sus acompañantes, los escoltaba otra camioneta con su equipo de seguridad y colaboradores. Entre ellos un policía retirado que advirtió sobre las irregularidades y fallas en los protocolos de los agentes que supuestamente habían hallado la droga bajo el asiento del conductor.



Por ejemplo, el patrullero Salas y los otros dos uniformados que ejecutaron las pesquisas fueron directamente hacia la camioneta de la concejal, y de forma agresiva obligaron a los ocupantes a bajar del vehículo. Al vehículo que escoltaba a la funcionaria no lo revisaron y a sus ocupantes ni siquiera le pidieron la documentación.



(Vale la pena leer: Corrupción en Colombia: estudio revela dificultad para obtener resultados)



Luego del supuesto hallazgo del kilo de cocaína que realizó Salas de forma casi inmediata, no siguieron buscando en otras partes del vehículo, ni en el vehículo de los acompañantes.

A esa hora del mediodía nunca había Policía en esa zona, porque el tráfico es muy poco

La supuesta droga incautada no tuvo una cadena de custodia por parte de los uniformados, sino que pasó de mano en mano, e incluso para romper el plástico y evidenciar lo que había en el interior del paquete color negro se usó una llave de uno de los escoltas de la concejal.



Los tres implicados fueron trasladados hasta el CAI de Manga en la misma camioneta y el que la condujo fue el mismo Martín Barreto.



(Lo invitamos a leer: Air-e, ‘bajo la lupa’ de autoridades por interrupciones del servicio de luz)



Fue clave, además, el testimonio del bombero de la estación de servicio en Manga donde Martín Barreto, conductor de la camioneta, tanqueó.



El bombero dijo a esa hora del mediodía nunca había Policía en esa zona, porque el tráfico es muy poco.





John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas

Más noticias en Colombia

Gustavo Petro firmó pacto por la defensa de Santurbán

Polémica por audio de Secretario de Seguridad de Cali