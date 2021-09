Sólo dos personas en Sucre están en UCI por covid-19

Solamente dos personas están hospitalizadas en Sucre por coronavirus.



El departamento acumula cinco días sin personas fallecidas por la pandemia, mientras que los casos positivos que se han informado son pocos y corresponden a situaciones de varias semanas atrás.



(Además: El 60 por ciento de Cartagena estará sin agua este miércoles)



El informe de la Secretaría de Salud Departamental indica que hay una ocupación de camas en UCI del 39 por ciento, cuando en un momento las clínicas y hospitales de la región estuvieron colapsados.

Estamos perdiendo dinero, porque no hay pacientes con covid-19 para atender, mientras que con otras patologías no se encuentra una cama. FACEBOOK

TWITTER

Indican los funcionarios de la Secretaría de Salud, que las tres clínicas más importantes de la ciudad llegaron a estar por encima del 100 por ciento de ocupación en UCI y hoy ya piensan en desmontar todo el sistema de atención en pabellones especiales.



“Estamos perdiendo dinero, porque no hay pacientes con covid-19 para atender, mientras que con otras patologías no se encuentra una cama. Tenemos que habilitar nuevamente ese pabellón para atención general”, han dicho funcionarios de las clínicas.

Indica el informe, que 60.017 personas han dado positivo paracovid-19 en Sucre, pero que 57.001 personas se recuperaron y 1.392 están en sus casas medianamente afectados.



(También: Asesinaron a una profesora que denunció ser víctima de acoso en Antioquia)



Facebook Twitter Linkedin

La vacunación es para todos y es la única forma de alcanzar la inmunización del país. Foto: David Calle/EL TIEMPO

Vacunación, la clave



Ha indicado la gerencia para el tema del covid-19 en Sucre, que la clave de todo radica en el sistema de vacunación que se aplica en el Departamento, el cual incluye jornadas nocturnas y brigadas móviles en los barrios de todos los municipios.



“Las jornadas nocturnas incrementaron la vacunación contra el covid-19 en todas las edades. Da gusto ver a las personas esperando hasta las 9, 10 y 11 de la noche para que le apliquen su dosis, sin importar qué biológico sea”, dice Sandra Toro, gerente en Sucre.



Expresa, que de igual manera la estrategia de las brigadas móviles en los barrios, casa a casa buscando a las personas para colocarle la vacuna y las jornadas en los parques sirvió mucho.



(Le puede interesar: Dos jóvenes murieron aplastados por carga de un tractocamión en Antioquia)

Explicó además, que a pesar de la emergencia que se presenta por las inundaciones en La Mojana y El San Jorge, los equipos de vacunación han continuado llegando hasta las familias afectadas para colocarles las vacunas.



“Llegados hasta los albergues, recorreros las zonas rurales en busca de las personas que no se han colocado ninguna dosis para aplicarles el biológico y prevenirlos del contagio”, afirma.



De igual manera con toda la situación de mejoría del comportamiento del covid-19 en Sucre, la reactivación de la economía supera el 90 por ciento en todas sus modalidades.

Funcionarios de la administración municipal han indicado, que los centros comerciales ya están vendiendo como en los tiempos que no había pandemia y que los lugares de mayor reactivación son los restaurantes y bares.



“Todos estos lugares trabajan guardando los elementos de bioseguridad, lo que se ha convertido en otra clave para la prevención del contagio”, ha dicho el alcalde Andrés Gómez Martínez.



El informe particular de Sincelejo indica, que no hay una sola persona hospitalizada por covid-19 en estos momentos.



(Lo invitamos a leer: Capturan a seis de los más buscados en Barranquilla)

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

Más noticias en Colombia

El Torneo de Ajedrez a la Rueda Rueda también se juega presencial

A Medellín llegaron 70 mil dosis de vacunas y habilitaron 4 puntos masivos