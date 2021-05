Estatua de Antonio Nariño en Pasto regresó a su lugar

Solo habían transcurrido un poco más de 12 horas, después de que un puñado de vándalos y desadaptados encapuchados tumbaron la estatua de Antonio Nariño, en pleno centro de la ciudad de Pasto, cuando la Alcaldía Municipal con el apoyo de la Policía Metropolitana no dudaron en hacerle las reparaciones necesarias y la volvieron a levantar en el mismo pedestal, ante la mirada de gratitud de miles de pastusos.

(Puede leer: Alarma por covid: pesebreras en Pasto se volvieron pistas de baile)



Y no podían faltar las reacciones de satisfacción y agrado de la ciudadanía porque la imagen elaborada en bronce regresó a su sitio original, donde de acuerdo con el investigador Julián Bastidas Urresty, “la estatua llegó en el año siguiente. Una fotografía tomada el 20 de julio de 1811 ilustra el histórico evento. En el centro se levanta la obra escultórica elaborada por el francés Henri-Léon Gréber”.



“Nadie puede derribar de la historia la grandeza de un hombre, nuevamente izada en su pedestal”, fue la opinión en una de las redes sociales de Stella Pesantes Andrade.



Andrés Felipe Herrera también quiso hacer su aporte ante la indignación que le produjo el acto vandálico registrado en la tarde del sábado, y comentó: “desafortunadamente las nuevas generaciones no conocen la historia, y la culpa es de un Estado que desapareció las cátedras de humanidades y sociales”.



Desde su cuenta de Twitter Juan Carlos Pastrana fue más duro y contundente al opinar: “¡Imbéciles! Tumban la estatua de don Antonio Nariño, quien tradujo e imprimió por primera vez en América española la Declaración de los Derechos Humanos y sufrió cárcel por ello”.



(Lea en contexto: Paro nacional: Manifestantes derriban estatua de Nariño en Pasto)



El hecho revivió aquí una vieja controversia histórica, entre quienes defienden las causas de Antonio Nariño y los que controvierten sus actuaciones.



Pero en medio de la polémica que ha puesto en el centro del debate a historiadores, investigadores y analistas de la región, la Alcaldía de Pasto a través de la Empresa de Alumbrado Público, Sepal, con el apoyo de la Policía Metropolitana se dieron a la tarea entre la noche del sábado y madrugada del domingo de arreglar la estatua que ha sido un símbolo urbano para colocarla nuevamente en su sitio, donde debe estar.



La gerente de la citada empresa, Maritza Rosero, indicó que “en un momento crítico de la historia de nuestra ciudad, Sepal S.A. y su equipo de ingenieros y técnicos acudió al llamado del señor alcalde y de las autoridades”.



Según la funcionaria “con el esfuerzo de todo este valioso equipo, sumado al esfuerzo de otros equipos pudimos contribuir a restablecer el orden” y agregó luego “Antonio Nariño está nuevamente ahora en el sitio donde lo ubicó la historia”.



“Gracias a los equipos de Sepal S.A.”, sostuvo.



(Le recomendamos: Atacan casa de la Alcaldesa de Santander de Quilichao, Cauca)



Por su parte el empresario Mario Guevara intervino sin descanso en la recuperación del monumento histórico y ante los desmanes expresó: “en Nariño somos más las personas buenas, los que creemos en las instituciones, ayer a las tres de la tarde llevaron al piso a nuestro prócer Antonio Nariño”.



Precisó que a las 6:30 de la madrugada de este domingo ya había sido puesto de nuevo en su lugar, “ya está erguido, en la posición viendo al volcán Galeras, gracias a nuestra Policía Nacional y al grupo de empresarios que estuvieron participando”.



“Los nariñenses somos personas que construimos Patria, no que destruimos”, aseguró.



El gobernador de Nariño, Jhon Rojas Cabrera, se sumó a las voces de rechazo contra el hecho registrado en plena Plaza de Nariño, cuando expresó: “no estamos de acuerdo con los actos vandálicos, rechazamos la destrucción de los bienes públicos, de saqueos y de otros desmanes”.



El mandatario seccional también se refirió al papel que cumple la Policía Nacional y dijo “los miembros de la fuerza pública también son personas a quienes su familia los espera”.



(Le sugerimos: ¿Qué pasa en Cali, la capital más golpeada por actos vandálicos?)



Después de cuatro agitados y convulsionados días, este domingo en Pasto retornó la normalidad, un sector del comercio volvió a abrir sus puertas al público y a los parques y sitios de recreación regresaron las familias.

Más contenido de Colombia

La Policía habló sobre la muerte de un joven en Ibagué

Se reportaron cierres totales y esporádicos en la vía Villeta - Bogotá