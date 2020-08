Solidaridad con menor Lgbti de Sincelejo víctima de brutal ataque

Seis becas para estudiar culinaria y una más para que escoja cualquier arte en la Escuela de Bellas Artes de Sucre, así como seis propuestas de prótesis con su rehabilitación, se suman a las manifestaciones de respaldo y apoyo que ha recibido el menor de 17 años, miembro de la comunidad Lgbtiq de Sincelejo, a quien otro menor de 16 años, vecino del sector le cortó con un machete su antebrazo, en un ataque homofóbico.



Pero el respaldo a este joven ha trascendido fronteras, es así como la campaña en redes sociales, que utiliza el hashtag #LuisNoEstásSolo, ha logrado recaudos por más de 80 millones de pesos, con donaciones realizadas por 1.607 personas de diferentes países, logrando sobrepasar la meta inicial de 30 millones de pesos.

Un computador, mercados a la familia del menor y más de 8 ofrecimientos de atención psicológica también han sido muestras de solidaridad al joven que no desiste de alcanzar sus sueños, de llegar a ser un gran chef.



La Fundación Sucre Diversa quien lidera la campaña de recaudo económico para apoyar al joven y a su familia, para superar las limitaciones económicas, expresaron agradecimiento por la solidaridad que ha despertado el caso del menor.



“Gracias a los cientos de mensajes esperanzadores en todas las redes”, dijo Sucre Diversa.

Entre tanto, al agresor de 16 años que atacó al joven Lgtbiq, la Fiscalía, le imputará cargos, este martes.



Por su parte la gestora social del departamento de Sucre Karina Espinosa Oliver, quien visitó ambas familias involucradas en el hecho, hizo un llamado al respeto y a la tolerancia.



“Me duele el corazón, y me da profunda tristeza ver las lágrimas de las madres y familiares. Nadie quiso que esto ocurriera; los jóvenes tampoco lo querían. Pero un error, producto de la falta de tolerancia, de respeto y de no poder controlar nuestros impulsos, ocasionó un lamentable hecho en ambas familias.



»Nuestra campaña ‘Stop Buylling’ es un llamado al respeto. Necesitamos construir, no destruir. Hagamos comentarios positivos, resaltemos valores, hablemos bien de todos”, expresó Espinosa Oliver.



Así mismo, hizo un llamado a los padres para que abracen más a los hijos, y los motivó a inculcar en ellos tolerancia, dominio propio, paz y amor.

Luz Victoria Martínez

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo