Congresistas piden al Gobierno fabricar insumos para pruebas covid-19

Los insumos, especialmente los reactivos, necesarios para realizar pruebas moleculares de covid-19, deben importarse. Por la demanda mundial están escasos y eso, al mismo tiempo, hace que en Colombia no se puedan hacer el número suficiente de pruebas diarias. Por ese motivo, los Congresistas elevaron este martes la petición de que sea el país quien los produzca.

A este procedimiento se le conoce como levantamiento de patentes, así lo explicó el Representante a la Cámara, José Luis Correa, quien es médico de profesión.



“La excusa del Ministerio es que no hay insumos para hacer las pruebas moleculares, entonces hay que hacer lo que hicieron en otros países, hablaron con los grandes fabricantes y les dijeron que como ellos no tienen la capacidad de producir los reactivos necesarios, levantaran las patentes y que el Gobierno ponía los equipos para fabricarlas”, precisa.



Lea también: Exreina salió de hotel de lujo, pero no la dejaron entrar a su casa



Levantar una patente quiere decir quitar el veto legal que se tiene sobre un producto o investigación, esto le permitiría al Gobierno poder contratar con un tercero la fabricación de dichos insumos y así suplir a los 70 laboratorios habilitados que hoy tiene el país.



“Los laboratorios están trabajando a media máquina; por ejemplo, el de la Universidad de Caldas podría procesar 200 muestras diarias, pero -como no tiene insumos- procesa 40. Si se levantan, la Superintendencia de Industria y Comercio o el Gobierno por un decreto o el procedimiento administrativo que se considere pertinente podría contratar con universidades o empresas”, comenta.



Esta petición, que va firmada por más de 50 Congresistas, nació de la denuncia del Representante Correa sobre la fiabilidad de las pruebas rápidas que pretendía adquirir el Gobierno con la farmacéutica Abbott. De acuerdo con el congresista, estas tenían una sensibilidad del 86 por ciento, es decir, de 100 personas a las que se les practicaran, 14 podrían no arrojar el resultado real.



“Mejor que invertir 150.000 millones de pesos que cuestan tres millones de pruebas rápidas, es comprar los termocicladores necesarios para la producción, que costarían 15.000 millones”, anota.

MANIZALES