En Riohacha solicitan suspensión temporal de la alternancia educativa

Debido al aumento de casos de covid-19 y a la alta ocupación de camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en Riohacha la administración Distrital solicitó a los ministerios de Salud y Educación la suspensión temporal del modelo de alternancia educativa en los colegios públicos y privados.



La secretaria de Educación Distrital Liliana Movil Rodríguez, aseguró que la solicitud es pertinente para disminuir la exposición social de niños, jóvenes y docentes, con el fin evitar más contagios.



“Teniendo en cuenta el comportamiento del virus en nuestro territorio y basados en estadísticas epidemiológicas se presentaron los argumentos científicos, epidemiológicos y bioéticos para que sean analizado por el comité asesor obedeciendo los requerimientos del Gobierno Nacional”, indicó Móvil.



La alta ocupación de camas UCI obligó a la secretaría de Salud departamental declarar la alerta roja hospitalaria en el departamento de La Guajira, desde el pasado sábado y Riohacha se encuentra entre las ciudades con mayor velocidad de contagio generando una ocupación de camas UCI del 76%.



Teniendo en cuenta el comportamiento del virus en nuestro territorio y basados en estadísticas epidemiológicas se presentaron los argumentos científicos, epidemiológicos y bioéticos...

Desde antes de la semana Santa, los colegios privados del Distrito habían tomado la decisión de suspender la prespecialidad en el esquema de alternancia una o dos semanas después de estas celebraciones religiosas.



La decisión coincide con la alerta realizada por la Asociación de Educadores de La Guajira, Asodegua, sobre el regreso a clases bajo el modelo de la alternancia teniendo en cuenta las condiciones de infraestructura, sanidad y salubridad en las instituciones educativas.



Aseguran que no están dadas las garantías de cero contagios, de bioseguridad y de condiciones para reabrir las escuelas.



“En reunión con la Asunción Temporal de Educación, y los gerentes de los entes territoriales certificados pudimos demostrar con imágenes las condiciones en las cuales se encuentran los establecimientos educativos y que no tienen las mínimas condiciones que estamos pidiendo para garantizar el derecho a la vida”, indicó el presidente de Asodegua Luis Guerra indicó Guerra.



Asimismo, indicó que la presencialidad no es posible en estos momentos debido al alto número de contagio de varios docentes por el virus, cuyas cifras no coinciden con las aportadas por la IPS ya que la atención es precaria y deben acudir a pruebas particulares.



“Nuestra IPS nos está diciendo que hoy en UCI tenemos 19 compañeros docentes afectados”, dijo.



En Riohacha se han contagiado desde el inicio de la pandemia 8.244 personas, de ellas se han recuperado 7.732, han fallecido 212 y están activos 286 casos. Foto: Archivo particular

Nuestra IPS nos está diciendo que hoy en UCI tenemos 19 compañeros docentes afectados

A esto se suma, la preocupación de la comunidad educativa sobre la vacunación para el personal mayor de 60 años y que presenta comorbilidad.



Cabe recordar que el pasado 8 de febrero se dio inicio al regreso presencial a las clases, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y siguiendo las directrices en la implementación de los protocolos de bioseguridad en todos los establecimientos educativos.



En Riohacha se han contagiado desde el inicio de la pandemia 8.244 personas, de ellas se han recuperado 7.732, han fallecido 212 y están activos 286 casos.

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha

