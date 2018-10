Solicitan microzonificación sísmica en Armenia ante estudios de riesgo

A pocos meses del aniversario número 20 del terremoto de 1999 que sacudió fuertemente la tierra en el Eje Cafetero, y que dejó más de 1.000 muertos en Armenia, el geólogo y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias, Armando Espinosa, reveló que los sismos pueden ser recurrentes cada 20 ó 25 años.

Según el geólogo, que en los últimos años ha realizado estudios detallados de las fallas que atraviesan por la región, “hay un patrón de sismicidad en la región que no lo podemos olvidar”.



Sin embargo, Espinosa, quien también es docente de la Universidad del Quindío, lamentó que este conocimiento no se haya puesto al servicio de la comunidad pues no se ha tomado en cuenta para un decreto o para estudios como el de la microzonificación sísmica, que está en mora de realizarse en Armenia desde hace varios años pero no se han conseguido los recursos.



Los estudios realizados por el geólogo en diferentes terrenos de la ciudad y del departamento dan luces sobre lo que podría suceder en caso de un sismo y sobre cuáles son los mejores terrenos o zonas para construir.



“Hay unos terrenos más adecuados que otros, que reaccionan mejor ante un sismo, esos los tenemos bien identificados, sabemos cuáles son mejores que otros, dentro de Armenia y en los cascos urbanos de los municipios”.



Espinosa había advertido unos meses antes del sismo del 1999 que en la ciudad se podría presentar un movimiento telúrico. Según él, usaron otro método que fue antes de estudiar las fallas estudiaron la historia y con esto determinaron la frecuencia de estos sismos.



“Todo el Quindío está en zona de amenaza sísmica pero hay unas zonas más favorables, el tema es que hay que identificar las zonas dónde las fallas no son tan peligrosas, en la Universidad tenemos los mapas”.



Manuel Santana, ingeniero e integrante de una organización de cooperación internacional que participó la semana pasada en un foro de amenaza sísmica en Armenia, dijo que una comunidad debe estar preparada y conocer posibles riesgos.

“A las autoridades les sale más caro lo que viene después de un sismo que si comenzaran antes, no dando permisos tan fácilmente sino cumpliendo con la norma, no permitiendo invasiones en laderas, y preparando a sus comunidades”.



Para Fernando Calderón, coordinador para Costa Rica del Programa de asistencia para desastres de la Oficina de los Estados Unidos de asistencia en el extranjero, “los materiales deben de cumplir con todas las normas mínimas de sismoresistencia de cada país, porque se tiende a bajar costos en la construcción de las edificaciones sin pensar en que son zonas de alta sismicidad y esto puede tener un desenlace fatal”.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO