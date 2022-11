Un grupo de 29 soldados que fueron retenidos por comunidades en zona rural de Tumaco (Nariño), tras una asonada, estaría cerca de ser liberados.



Así lo indicaron funcionarios de la Defensoría del Pueblo, que a través de redes informaron que adelantan diálogos que permitan la liberación de los uniformados.



“Ante la retención de 29 militares del Batallón de Despliegue Rápido No. 5 en la vereda Restrepo, del municipio de #Tumaco, establecimos hoja de ruta para facilitar un diálogo que permita su liberación”, publicó el organismo en Twitter.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Nariño, Juan Pablo Llanos, aseguró que los uniformados ya se fueron liberados.



“Ya por parte de la Defensoría del Pueblo se dio a conocer la liberación de los 29 militares que estaban retenidos por la comunidad al interior del salón comunal consejo de Alto Mira y Frontera, esto debido a una actividad operacional realizada por el Ejército el día 2 de noviembre en dónde se capturaron dos particulares y se incautó material de intendencia y elementos alusivos a los grupos armados ilegales y también dinero en efectivo”, explicó el funcionario.



El secretario explica que por decisión de un juez de garantías fueron liberadas las dos personas que habían sido capturadas por el Ejército, lo cual facilitó la negociación con la comunidad que los tenía retenidos.



Las personas que el Ejército había capturado fueron dejadas en libertad después de adelantar su presentación ante un Juez de Control de Garantías, con lo cual se facilitó la negociación con la comunidad.



“Se ha logrado la liberación de los 29 militares entre los cuales se encontraban un oficial y dos suboficiales”, comentó Llanos.



Entre tanto, desde el Ejército aún no confirman la liberación de los uniformados.



Cabe recordar que los hechos se presentaron en la tarde del miércoles 2 de noviembre en la vereda Restrepo, cuando las tropas del Batallón de Despliegue Rápido No. 5 adelantaban el control militar en la zona, al proceder a revisar una camioneta encontraron en su interior varias prendas de uso privativo de la Fuerza Pública, al igual que dinero en efectivo, cartillas de adoctrinamiento de las Farc y algunos implementos con los logos del grupo armado organizado residual Urías Rondón que delinque en esa zona del Litoral Pacífico de Nariño.



Según la revelación del coronel de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules del Ejército, Rolando Barajas, los soldados que realizaron el citado control “lograron la captura en flagrancia de dos sujetos quienes se movilizaban en una camioneta”.



También informó que hacia las 8:00 de la noche del mismo día “se presentó una asonada violenta contra las tropas del Batallón de Despliegue Rápido No. 5 por parte de aproximadamente 300 personas que manifestaron su rechazo por la captura de estos dos sujetos”.

Frente a esta delicada situación hizo un llamado a las autoridades municipales y departamentales, para que emprendan en el menor tiempo posible las acciones legales que permitan garantizar la vida de los soldados que estaban dentro de un salón.



A pesar que al sitio llegó una comisión integrada por representantes de la Defensoría del Pueblo, Personería Municipal de Tumaco y la OEA, con el fin de adelantar la mediación que logre resolver la situación, pero la comunidad no había querido ceder.



Insistió que “se reitera que el personal militar cumple con la misión constitucional asignada” y luego añadió que las operaciones militares son legítimas y coadyuvan a generar condiciones de seguridad y de garantía del goce de los derechos de la población civil.



