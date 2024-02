El drama de dos familias colombianas que piden repatriar soldados fallecidos en Ucrania

Dos exsoldados profesionales, oriundos del departamento del Huila, murieron en la guerra que libra Rusia contra Ucrania, a donde ellos volaron el pasado 29 de octubre con la intención de trabajar en el ejército ucraniano.



Hoy, sus familiares, residentes en una zona humilde de la ciudad de Neiva, pidieron ayuda a la Cancillería y al gobierno nacional para repatriar los cuerpos.

Se trata de Jhonatan Chimbaco Chimbaco, de 40 años, padre de 2 hijos, oriundo del municipio de Santa María, y Jairo Bahamón Sánchez, de 39 años, padre de 3 hijos, nacido en Neiva, quienes, de acuerdo con versiones de sus familiares, perdieron la vida en medio de uno de los cientos de bombardeos que a diario realiza el ejército de Rusia contra las ciudades de Ucrania.



“Los dos prestaron plata para pasaportes y tiquetes, por lo que viajaron a Europa el pasado 29 de octubre en el vuelo Bogotá-Madrid-Polonia”, afirmó Mayerly Cuenca Bahamón, la esposa de Jhonatan Chimbaco y hermana de Jairo Bahamón.



En Neiva no saben quién los contactó, pero sus familiares creen que todo se dio a través de las redes sociales.

“Ellos afirmaron que irían a Polonia a trabajar en agricultura, si mi esposo y mi hermano me dicen que iban a trabajar de soldados en la guerra de Ucrania, le aseguro que no los dejamos salir de Neiva y hasta les hubiéramos quemado los pasaportes y tiquetes”, aseguró Mayerly Cuenca.



“Con Jhonatan tenemos dos hijos de 12 años y 9 meses”, dijo.



Aseguró que “somos familias humildes, pobres, carecemos de recursos, mi esposo era quien trabajaba y sustentaba la casa ya que yo tengo problemas de columna que dificultan mis movimientos”.

Foto: Archivo Particular

Los familiares también creen que el contacto que los ubicó en Colombia es un hombre apodado como ‘el Flecho’, quien a su llegada a Polonia los trasladó a una base del ejército ucraniano y les ayudó en las diligencias en ese país de Europa oriental.



Los dos hombres viajaron al extranjero para trabajar y mejorar los ingresos económicos pues su objetivo era enviar dinero a sus familias para montar un negocio o un local comercial en Neiva.



Sus familiares señalaron que en Colombia se ha puesto difícil conseguir empleo y por ese motivo se fueron del país en busca de mejores oportunidades.



La última vez que Mayerly habló con su esposo Jhonatan fue el pasado 29 de enero cuando él le envió mensajes y le pidió que cuidara con empeño a los hijos menores de edad.

Queremos que la gobernación del Huila, la alcaldía de Neiva y el Canciller Álvaro Leyva, nos ayuden para repatriar los cuerpos en un vuelo FACEBOOK

“Mañana nos hablamos”, le dijo Jhonatan y colgó la llamada de celular.



Al día siguiente, el 30 de enero, ella le envió un mensaje y algunas oraciones para que buscara la protección de Dios, pero no hubo ninguna respuesta durante el día y eso la preocupó y hasta le impidió dormir tranquila.



El 1 de febrero entró una llamada a su celular que fue contestada por su hijo de 12 años. Al otro lado de la línea un hombre desconocido le dijo: "señora Mayerly, lo siento mucho, su esposo es un héroe, es muy valiente, su esposo murió en su ley, mi sentido pésame”.



Al instante ella tomó el celular de su hijo y, con las manos temblando y sudorosa, escuchó a un hombre que volvió a hablar de la muerte de Jhonatan Chimbaco Chimbaco.



“Aló señora Mayerly, habla con Ortiz, desafortunadamente su marido nos dejó, murió como un héroe”, dijo el hombre de apellido Ortiz, a quien Mayerly no conoce.



“Mi esposo y mi hermano, junto a otros soldados, estaban rodeados en una casa que fue bombardeada por soldados del gobierno de Rusia”, dijo la mujer y agregó que otros soldados terminaron heridos.

Si el gobierno colombiano no nos ayuda en esta petición, nunca más volveremos a verlos, y ni se sabe qué harán en Ucrania con los cuerpos sin vida FACEBOOK

Los cuerpos de Jhonatan Chimbaco y Jairo Bahamón, cuenta Mayerly, permanecen en la morgue de una ciudad de la zona de Dombás, y su esperanza es traerlos a Neiva para darles cristiana sepultura.



“Queremos que la gobernación del Huila, la alcaldía de Neiva y el Canciller Álvaro Leyva, nos ayuden para repatriar los cuerpos en un vuelo”, dijo Mayerly Cuenca y agregó que “queremos los cuerpos para sepultarlos en Neiva, no queremos que nos envíen las cenizas”.



“Si el gobierno colombiano no nos ayuda en esta petición, nunca más volveremos a verlos, y ni se sabe qué harán en Ucrania con los cuerpos sin vida”, agregó.



Jhonatan Chimbaco y Jairo Bahamón prestaron en su juventud el servicio militar en Caquetá y continuaron en el Ejército como soldados profesionales pero unos años después se retiraron por problemas de salud.



“Trabajaron en Guaviare y Meta, fundaron la móvil 10”, dijeron sus familiares.

Fabio Arenas

Para EL TIEMPO