Soldado liberado está triste porque se amañó con sus captores

Las declaraciones dadas por el soldado Yonny Andrés Ospino Castillo, horas después de su regreso a la libertad, han generado polémica en las redes sociales ante lo que al parecer sería una reacción psicológica, conocida como síndrome de Estocolmo.



El joven soldado quien habló ante los medios locales, se mostró nervioso, confundido y dejó entrever afecto hacia sus captores.



“Yo me sentía como amañado con ellos, la verdad yo no tengo nada que decir o que me hayan dado mal trato. Estoy feliz de estar libre, pero a la vez triste, porque ya me estaba encariñando con ellos”, afirmó el militar con voz entrecortada.



Estas fueron las palabras Ospino Castillo, quien es oriundo de Aguachica, departamento del Cesar; uno de los dos soldados del Ejército Nacional que fueron liberados este lunes ante una comisión humanitaria, integrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo.



El síndrome de Estocolmo es un trastorno psicológico temporal que surge en casos de cautiverio, la persona secuestrada genera afecto y comprensión ante la conducta de los secuestradores, ya sea durante el secuestro o tras darse una liberación.



Los soldados identificados como Jesús Alberto Muñoz Segovia y Yonny Andrés Ospino Castillo, fueron interceptados el pasado 2 de febrero por hombres armados que transitaban en una camioneta, zona rural del municipio de El Carmen, Norte de Santander. 13 días permanecieron secuestrados por el Eln.



Según se conoció, los militares estarán bajo observación médica y psicológica; una vez finalizado el tratamiento se reintegrarán al Batallón Energético Vial N°10, unidad a la que están adscritos.



"Nuestros uniformados se encuentran realizando los chequeos y exámenes médicos de rigor necesarios con el propósito de verificar su estado de salud, para que puedan proceder y continuar con el normal desarrollo de sus actividades", señaló el Ejército en un comunicado.



En esta región del país delinque el Eln, Los Pelusos y disidencias del frente 33 de las Farc. De igual manera operan varios grupos armados y bandas criminales que se disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico que conectan con el sur del departamento del Cesar.

CÚCUTA