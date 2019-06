Soldado Fredy Castillo López había hablado de la muerte en Facebook

Varios mensajes publicados en su cuenta de Facebook dejarían entrever una premonición de la suerte que correría el soldado Fredy José Castillo López, muerto el pasado domingo durante un ataque con explosivos a un convoy militar en Tame, Arauca.

Uno de los mensajes fue escrito el pasado sábado 8 de junio, un día antes del atentado que le costó la vida. Acompañado de una fotografía suya y con prendas militares, Castillo escribió la siguiente frase: "No tengo miedo a morir, Si no es miedo a no volver a ver a mi familia".



Todos los mensajes estaban dirigidos a su familia. "Aunque siempre esté lejos nunca te voy a olvidar madre", "Valor y sacrificio por mi familia", "La fortaleza. Esta es mi familia para salir adelante".



El militar era natural del corregimiento de Carreto en San Andrés, en el departamento de Córdoba, donde aún reside su familia que se encuentra a la espera del cuerpo.



El joven de 19 años había ingresado al Ejército el año pasado y esperaba culminar su servicio militar para desarrollar un proyecto productivo en su tierra natal.



En la acción terrorista también murió el soldado Luis David Canencia Venecia, natural de Cartagena. Otros diez militares resultaron gravemente heridos y fueron remitidos a centros asistenciales.

GUDILFREDO AVENDAÑO

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

MONTERÍA.