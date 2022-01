En la vereda Llana Alta, zona rural del municipio de Teorama, Norte de Santander; un soldado habría disparado contra un joven campesino que regresaba junto a cinco hermanos para almorzar en la casa familiar. El tiró afectó su pierna y está hospitalizado en Bogotá.



Lo que parecía ser una mañana tranquila en el primer lunes del año, se convirtió en una pesadilla para los hermanos Durán. Así lo relata Albeiro, uno de los hermanos, quien fue testigo del hecho violento.

“Nosotros estábamos trabajando, somos seis hermanos. Como a las 11 y media de la mañana empezó un combate y nosotros estábamos donde un vecino, allí estuvimos hasta la 1 de la tarde, hasta que se calmó todo. Decidimos irnos para la casa y en el camino pasó lo del disparo”, explicó Albeiro.



Él y dos de sus hermanos se movilizaban en motocicletas, mientras que Jhon Jairo, de 22 años, caminaba junto a sus dos hermanas. Dos de ellos son menores de edad.



“Yo pasé por el lugar donde el Ejército estaba y más adelante escuché que uno de los soldados les habló a mis hermanos que iban caminando. Yo regresé y el militar nos dijo «ahora sí nos la van a pagar» e hicieron un disparo al aire. Le pedí que se calmara y ahí bajó el fusil y le pegó el tiro”, afirmó el hermano.



De inmediato, Albeiro y sus hermanas se aproximaron para sostener a Jhon Jairo mientras gritaba de dolor. En ese momento un segundo uniformado inmiscuido en la acción habría aconsejado a su compañero que debían irse del lugar.



“Ellos nos dijeron que no nos moviéramos, pero yo agarré a mi hermano y lo llevé hasta un sitio donde había unos obreros y ellos me ayudaron a llevarlo en una hamaca hasta un punto donde encontramos un carro”, aseguró.



Aunque el joven herido fue trasladado a un centro médico en el corregimiento de San Pablo, fue remitido al hospital Emiro Quintero Cañizares, donde permaneció hasta el jueves 6 de enero, antes de ser enviado a un hospital en Bogotá.



El alcalde de Teorama, Robinson Salazar, rechazó el suceso e indicó que el parte médico del joven Jhon Jairo no es favorable y deberá ser sometido a una cirugía de reconstrucción en su pierna derecha.



“Uno de los soldados activó su arma y le dirigió un disparo en la pierna, esto nos lo narró uno de los campesinos que estaban en el lugar. Son labriegos, campesinos que requieren ir a sus huertas a trabajar”, explicó el funcionario.



Además, el alcalde ordenó un consejo extraordinario de seguridad para analizar lo ocurrido al joven campesino y atender a las familias desplazadas en la misma vereda que fue epicentro de los fuertes combates.



“El coronel encargado de las tropas dice que ellos en ningún momento tuvieron contacto con la comunidad, que no se hacen responsables; pero esto lo desmiente la misma comunidad. Uno entiende que estamos en una zona donde hay presencia de guerrilla, pero no se puede estigmatizar y señalar a la comunidad de ser violentos”, sentenció.



Asimismo, el alcalde precisó que en la misma vereda donde resultó herido Durán, se presentó un desplazamiento masivo de al menos 230 personas que conforman 80 familias. Los combates son entre grupos guerrilleros y el Ejército.



“Hubo un ametrallamiento de un helicóptero de la Fuerza Pública. Esto fue muy cerca de las viviendas y se registraron algunas afectaciones”, puntualizó el alcalde.



Por su parte, una fuente oficial del Ejército confirmó que en esta zona se han adelantado múltiples enfrentamientos contra grupos armados que operan en el Catatumbo.



“Siempre estaremos dispuestos a apoyar a las autoridades competentes para esclarecer cualquier hecho ocurrido, y de esta manera puedan validar si hay una situación especial o no”, señaló.



Hasta el lugar se desplazó una delegación de la Defensoría del Pueblo y la Personería municipal de Teorama, para asistir a las familias afectadas. Piden a los actores armados se respete el Derecho Internacional Humanitario.

CÚCUTA