Wilder Antonio Mejía Chitiva prestó el servicio militar y quería ser soldado profesional, pero lo rechazaron y cuando iba para una finca a trabajar lo asesinaron, junto con otras ocho personas, con un explosivo que destruyó la camioneta en que viajaba.



Su hermano Ferney reveló que las autoridades le informaron a la familia, en ese momento, que habían sido guerrilleros de las Farc y 17 años después se enteraron que quien ejecutó la emboscada había sido personal militar del Batallón 21 Pantano de Vargas de Granada (Meta).



Su testimonio hace parte de los desgarradores relatos que entregaron, jueves y viernes de la presente semana, familias de las 90 víctimas de los falsos positivos en el Meta, en la audiencia del Caso 03, ante los magistrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP).



Ferney cuenta que su hermano, al terminar sus estudios en el colegio de Cumaral, municipio ubicado al norte del Meta, prestó servicio militar en el Batallón General Serviez, con sede en Apiay, en Villavicencio. Y cuando quería ser soldado profesional lo rechazaron por tener 26 años, pues debía tener menos de 24 para poder regresar a las filas militares.



El 7 de septiembre de 2003 se encontraba en la casa de Cumaral y hacia las 2:00 de la tarde se despidió de sus papás y de sus hermanos, porque se iba a trabajar en una finca en el municipio de El Castillo, en la región del Ariari.



Al siguiente día, una muchacha llamó a la casa, a las 9:00 de la mañana, informando que lo habían asesinado y que era mejor que no fueran por allá a reclamar su cuerpo, porque esa era una zona roja. “Cuando la gente empezaba a preguntar por alguna víctima de los grupos armados es muy peligroso”, le advirtieron a la familia.



La muchacha relató que esa mañana Wilder se subió en el platón de una camioneta de estacas Chevrolet LUV, junto con otras ocho personas, y diez minutos después de que salieron del pueblo -El Castillo- se escuchó una fuerte explosión.



Después encontraron los cuerpos de los muchachos tirados al lado de la carretera. Tres iban en la cabina y seis en el platón. Todos iban vestidos de civil. “Allá hicieron las diligencias y nos enviaron a Wilder a través de la Funeraria La Paz”, contó Ferney.



El día del entierro, en Cumaral, a Ferney lo abordó una persona vestida de civil que dijo ser de inteligencia del Estado y aseguró que siempre investigaban los muertos por actos violentos, estaba acompañado de otras dos o tres personas que rondaban y hacían muchas preguntas.



“A mí me preguntó que Wilder qué estaba haciendo en El Castillo. Le dije que había salido solo de Cumaral a trabajar en una finca y que nos habían dicho que lo mataron las Farc, él no contradijo nada y no pudimos ir a indagar porque era zona roja”, contó Ferney.



“No volvimos a saber del tema hasta el año 2019 cuando de la JEP nos contactó en Cumaral, para contarnos que se había presentado el mayor Lizarazo y entregado la versión de que a Wilder lo habían asesinado personal del Batallón 21 Vargas”, manifestó.



“Tras recibir esa información, reuní a mi familia y les conté esa versión. Quedamos atónitos porque es una familia que no es ajena a la fuerza pública, nosotros la respetamos, tenemos sobrinos en la Policía y el Ejército, mi hermano era soldado y no podíamos decir Ejército tal por cual... en fin… fueron muchos contrastes de sentimientos 17 años después de la muerte de mi hermano”, confesó Ferney.



A partir de entonces, se acreditaron como víctimas ante la JEP del Caso 03 y empezaron a escuchar las versiones libres que están dando los militares, pero hasta la fecha no han dado detalles claros de quiénes fueron los responsables directos y por qué lo hicieron.



“Hasta el momento no hemos escuchado: ‘yo fui’. El coronel Alejandro Cabuya -entonces comandante del Batallón 21 Vargas- asegura que el subalterno le dijo que firmara el documento del reporte de las muertes violentas y que el subalterno es el que tiene que responder, pero no profundizan en los detalles y un militar dice que mi hermano era de las autodefensas, otro dice que lo mataron las Farc, otro que eran tres y uno más que eran siete los muertos”.



El magistrado de la JEP Alejandro Romelio Ortega explicó que, en este caso, como en las otras cerca de 90 víctimas del caso 03 del Batallón 21 Vargas, en su momento se va a verificar que los uniformados digan la verdad.



Explicó que, en un principio, las víctimas de este fenómeno eran señaladas de ser colaboradoras de la guerrilla, por ‘inteligencia’ que realizaba grupos paramilitares, y a partir de 2005 las víctimas fueron escogidas por ser personas de la calle, vulnerables o por drogadictas.



Pero también sorprende que muchos de ellos prestaron servicio militar o tenían familia militar, lo que aumenta el perplejo en las familias, reconoció el magistrado.



En esta audiencia se escuchan solo casos el Batallón 21 Vargas, desde 2002 hasta el año 2008, que incluye tres comandancias, pero en el Meta hay otras brigadas comprometidas. El coronel Cabuya es el que mayores hechos tiene, pero no es el único, refiere el magistrado de la JEP.



Mientras tanto, Ferney pide que se sepa la verdad: “Nosotros les pedimos que, por favor, cuenten qué pasó, hay unos dictámenes, unas familias fueron rotas, destruidas, desplazadas. Nuestros adultos mayores sufrieron, no volvieron a ser los mismos, mi padre murió a los dos años de haber muerto mi hermano, porque entró en depresión. Mi padre me crio y me dio el apellido, y pese a que él me quería harto, mi hermano era su hijo consentido y a los dos años se nos fue. A mi mamá la hemos estado rodeando y ha sacado fuerza porque las mujeres son muy fuertes”.



Y agradeció a la JEP por el espacio que le brindaron a su familia, diciendo que espera que lo que “vayan a hacer en adelante sea verdadera justicia y reparación porque nosotros no pedimos participar en esto”, concluyó Ferney.

