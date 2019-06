Soldado cartagenero muerto en Arauca cumplía 19 años este mes

Luis David Canencia Venecia era el soldado cartagenero de 18 años que murió luego del ataque con una carga explosiva en la vía que conduce del municipio de Tame, en el departamento de Arauca, hacia Hato Corozal en el Casanare. El ataque contra la caravana militar dejo tres soldados muertos.



Canencia Venecia vivía, como viven muchos de los soldados rasos del país: en la pobreza y al lado de una charca en el sector Navidad y Puerto de Pecadores, del barrio ‘La María’, en el llamado cinturón histórico de miseria, sobre la avenida perimetral de Cartagena.



Desde allí, dolidos con la vida, hablaron sus padres, quienes no entienden porque esta guerra absurda les quitó a su ‘niño’, el segundo de tres hermanos.

“En agosto cumplía un año en el Ejército. Siempre fue un joven alegre que se la pasaba recochando con los amigos, con todo el mundo, tenía muchas amistadas y la gente lo apreciaba en el barrio”, le dijo Guillermo Canencia, padre del soldado desaparecido, a EL TIEMPO.



Luis David era el segundo de tres hermanos, de la unión de Guillermo Canencia y Luz Marina Venecia de la Rosa, separados desde hacía varios años, pero hoy unidos por el dolor de esta guerra, que piden “¡pare ya!”. El Ejército atribuyó esta arremetida violenta a disidentes de las Farc.



“El sólo hizo hasta quinto de primaria y trabajaba en albañilería, pero estaba aburrido y por eso decide irse para el Ejército a buscar un mejor porvenir para su mamá y su abuela y mire con lo que se encontró”, recuerda don Guillermo.



Tropas adscritas a la Fuerza Tarea Quirón del Ejército Nacional fueron atacadas en la mañana del pasado domingo.

Antes de ayer yo cumplí años y él me llamó y me felicitó 'felicidades viejita linda, este año no tengo nada, pero el año que viene será mejor' FACEBOOK

TWITTER

El próximo 27 de junio Luis David cumpliría 19 años pero dejó su vida en el ataque ocurrido, según el Ejército, en inmediaciones a la finca Veracruz Caño Zaparay, en el sector conocido como El Salvador, en Arauca.



“Hablé con él, por última vez, hace mes y medio, y me contó que había tenido un problema en el batallón con unos compañeros, pero a los cinco días me volvió a llamar para tranquilizarme y me dijo que todo ya estaba bien. Así era mi pelao”, agrega Canencia.



La última vez que Luis David pisó suelo cartagenero fue en abril pasado. A su regreso al batallón lo trasladaron para Arauca. Pero el domingo, los miembros de la organización armada ilegal activaron dos cargas explosivas al paso del convoy militar adscrito al Batallón Especial Energético y Vial No 22 de la Décima Octava Brigada.



“Antes de ayer yo cumplí años y él me llamó y me felicitó: 'felicidades viejita linda, este año no tengo nada, pero el año que viene será mejor'”, dice entre lágrimas Luz Marina Venecia de la Rosa, la dolida madre que no quiere por nada del mundo que su tercer hijo empuñe un arma para una guerra que nos les pertenece.



Esta familia cartagenera solo espera que les entreguen el cuerpo de su muchacho cuanto antes para darle sagrada sepultura.



“Primero nos llamaron y nos dijeron que estuviéramos listos que hoy nos entregaban en cuerpo, pero ahora nos dicen que hay que esperar”, señala don Guillermo.



John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

