Un acto de intolerancia se reportó en la tarde del pasado 11 de enero en un parqueadero ubicado en el centro de Sogamoso, Boyacá.



Una joven en un lujoso automóvil se bajó de su carro y le apuntó con un arma al trabajador que estaba en la puerta del lugar.

Al parecer, a la mujer no le gustó esperar unos minutos para ser atendida y decidió intimidar con una pistola a las personas encargadas.

¿Cómo ocurrió el indignante incidente?

El hecho fue captado por las cámaras de seguridad. En las imágenes, se logra ver que el joven, quien ese momento estaba atendiendo el parqueadero, se encontraba despachando a un cliente y recibiendo el pago.



Todo parecía indicar que era un día rutinario. La mujer esperó que el hombre terminara de atender a la persona que estaba en el mostrador.



(Le puede interesar: Choque entre 2 buses y un carro en vía del Cesar deja 2 muertos y un herido).



Sin embargo, el trabajador no se imaginaba lo que iba a enfrentar segundos después. Pues, la dama, sin justificación alguna, lo amenazó.



La joven se acercó lentamente y sacó el arma. Además de apuntarle con ella, lo golpeó en la cabeza con el artefacto y lo insultó.



Luego, la mujer se subió nuevamente a su carro y se marchó como si nada hubiera ocurrido.

#DenunciaCiudadana👉 Con una pistola en mano una joven amenazó a un trabajador de un parqueadero en #Sogamoso. Incluso lo golpeó. El hecho quedó registrado en vídeo, donde se observan las placas del automotor. Ciudadanos piden a las autoridades dar con la peligrosa fémina. pic.twitter.com/K9ZxbMw7Ad — La Independencia (@LaIndependenci1) January 13, 2022

La reacción de los internautas

Ante la situación, varios internautas no esperaron para hacer saber su opinión. Como era de esperarse, los comentarios se llenaron de reacciones cargadas de indignación.



De hecho, algunos comentarios le sugieren al trabajador del parqueadero que denuncie a la joven por la intimidación.



Según parece, los ciudadanos no conciben que este tipo de incidentes sucedan y las personas puedan seguir como si nada hubiese ocurrido.



(Siga leyendo: Hermana de un reconocido empresario fue asaltada y asesinada en su finca).



“No es justo que traten así a aquellos muchachos, ellos siempre atienden muy bien, son muy amables y tranquilos. Ojalá que se haga justicia y no pase lo de siempre, aquellos que tienen dinero siempre se libran de sus faltas y no aprenden” y “Hay muchas ‘niñas consentidas’ que creen que por tener dinero pueden hacer lo que les parezca, pasan por encima de los demás creyendo que no valen nada”, fueron algunos de los comentarios.

¿Cuáles son las consecuencias?

Las autoridades locales se encuentran trabajando en una investigación rigurosa para encontrar a la mujer.



Si es el caso de que la joven esté portando de manera ilegal el arma, esto le acarrearía fuertes sanciones.



(Lea también: Condenan a 44 años a hombre que asesinó a su expareja y su hija en el Meta).



Según el código penal, el porte no autorizado de una pistola “incurrirá en prisión de nueve (9) a doce (12) años”. Eso sin contar un posible intento de homicidio.



Por el momento, la comunidad espera que se haga justicia para que no vuelva a suceder algo similar.

Más noticias

Policía captura a la presidenta del Concejo Distrital de Cartagena

Daniel Quintero: 'Si revocatoria es aprobada, aun sin umbral, me retiro'

Sacerdote fue golpeado por pedir a un hombre que no se orinara la iglesia

Condenan a exjueza que mandó a matar a la pareja de su exesposo y a su hija

Ingeniero fue secuestrado en pozo petrolero de Tibú, Norte de Santander

Tendencias EL TIEMPO