La Comisión de la Verdad socializará en Tierra Grata (Cesar) el informe final que esclarece las causas del conflicto armado colombiano, impacto en los diferentes sectores y actores.



Tierra Grata es la antigua Zona de Veredal de Transición y Normalización, hoy llamada Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación.



El recorrido continuará en Montería, Barranquilla, Cartagena y Sincelejo. Foto: Ludys Ovalle Jácome

Tuvimos la oportunidad de abrir espacios de diálogo social para la reconciliación a través de procesos de reconocimientos y responsabilidades FACEBOOK

“Los actores armados, tanto del Estado como de los grupos guerrilleros y paramilitares, cometieron graves crímenes de guerra, tantas violaciones de derechos humanos como infracciones. La comisión estableció que ente 1985 y 2018 hubo 450.000 homicidios, más de cien mil desapariciones, más de 50 mil secuestros, más de 16 mil reclutamientos de niños niñas y más de ocho millones de desplazados”, reza el informe.



Se trata de una gira territorial pedagógica y reflexiva que viene realizando la entidad en diferentes regiones, donde participan víctimas, campesinos, instituciones educativas, firmantes del Acuerdo de Paz, organizaciones étnicas y sociales, para generar compromisos en torno a la implementación de recomendaciones de no repetición del conflicto armado.





La síntesis y recomendaciones de estas investigaciones, fueron presentadas al país el pasado 28 de junio, donde se plasman las voces de 2.300 personas afectadas por el conflicto en los territorios de la región Caribe, entre ellas las del Cesar.



“En el Cesar y La Guajira, pudimos recoger 510 entrevistas que dieron cuenta del impacto del conflicto armado en estos territorios”, explicó Ana María Ferrer, coordinadora macroterritorial Caribe Insular del organismo.



Esta investigación recoge, además, testimonios de empresarios, periodistas, docentes, responsables de los hechos, de muchas víctimas que tuvieron relación con el conflicto.



“La realizamos durante tres años y siete meses. Tuvimos la oportunidad de abrir espacios de diálogo social para la reconciliación a través de procesos de reconocimientos y responsabilidades en los grupos que causaron el daño y propuestas para la no repetición de la violencia”, recalcó Ferrer.



El informe contiene diez capítulos, entre los cuales se destaca las recomendaciones formuladas por la entidad a fin de que sean adoptadas por el Estado para que haya una transformación social de la verdad.



La gira de ambientación pedagógica en esta sección del Caribe colombiano también tiene como escenario a Valledupar, donde participarán diversos sectores y organizaciones.



“Le proponemos al país una gran convocatoria para una paz grande donde podamos entrar todos y entender que en este conflicto armado no hay ganadores ni perdedores. Todos hemos perdido algo por cuenta de este conflicto armado, en este sentido”, resaltó la coordinadora macroterritorial.



El recorrido continuará en Montería, Barranquilla, Cartagena y Sincelejo, donde se realizarán encuentros, conversatorios y foros en torno a esta temática.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar