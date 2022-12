En la noche de este domingo, tres personas heridas tras el alud de tierra que se registró en zona rural de Pueblo Rico, en Risaralda, fueron trasladadas hasta el hospital universitario San Jorge de Pereira. De ellas, tres permanecen en el centro asistencial y una más perdió la vida.

El gerente del hospital, Javier Alejandro Gaviria, señaló que “tres están actualmente en el hospital, y uno desafortunadamente falleció, venía muy inestable, politraumatizado, lo intentaron reanimar alrededor de 15 minutos, pero no salió con vida de la reanimación”, dijo el funcionario.



Los otros heridos permanecen en observación en el hospital de Pereira.

Según el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en la zona de la emergencia “hay siete cuerpos identificados pero que aún no han sido recuperados, seis personas heridas reciben atención en los hospitales de Pueblo Rico y San Jorge de Pereira”.



Una de las personas que alcanzó a salir de uno de los vehículos que quedaron bajo la tierra relató que fueron momentos de angustia e impotencia.



“Gracias a Dios por esta oportunidad que me dio, es una impotencia muy grande al ver el alud tapar el bus y no poder hacer nada, esos dos segundos en los que pude salir del bus fueron eternos y se han quedado en mi mente”, relató Danilo Baena.

Por otro lado, el Ministerio de Transporte informó que se busca aumentar la frecuencia aérea entre Pereira y Quibdó, que es operada por la aerolínea Satena.



El corredor terrestre entre Pereira y Quibdó está cerrado y aunque la vía alterna Medellín – Quibdó, está habilitada, aumenta en 8 horas el recorrido.



“Estamos trabajando con Satena y la Aeronáutica Civil para determinar qué posibilidad hay de otros vuelos en condiciones económicas asequibles para suplir la falta de una vía alterna hacia Chocó”, dijo el ministro Guillermo Reyes.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

PEREIRA