Urgencias del Hospital de Villavicencio tiene sobreocupación del 250 %

Madres con bebés en sus brazos caminando por la calle calmando con palmaditas en la espalda los dolores de los niños, mujeres tiradas sobre el andén del ingreso al área de urgencias del Hospital Departamental de Villavicencio con pañuelos sobre la cabeza para mitigar sus padecimientos.

En la puerta de ingreso, con rostros de preocupación y frases sueltas, pacientes y visitantes le piden al celador que los atiendan pronto o que lo dejen pasar a visitar el familiar enfermo. En la sala de espera no cabe una persona más, se siente el ambiente pesado y asfixiante. El aire acondicionado no alcanza a mitigar los 29 grados de temperatura de la capital del Meta.



Enseguida, camillas y pacientes a lado y lado los pasillos que rodean los consultorios de los médicos, enfermeras curando heridas o practicando exámenes y familiares acompañando enfermos hacen parte del desolador panorama que se encuentra en el área de urgencias del principal centro clínico de la Orinoquia.



El director médico del Hospital, Antonio José Romero, hace un llamado desesperado a las autoridades a buscar soluciones, no sin antes señalar que “la situación es muy crítica, estamos en emergencia funcional, nuestra capacidad instalada está por el borde del 250 por ciento, eso quiere decir que tenemos cerca de cien pacientes en el área de urgencia adultos y pediatría”.

Camillas y pacientes a lado y lado los pasillos hacen parte del desolador panorama en el área de urgencias del Hospital Departamental de Villavicencio. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO

Y hay 18 pacientes en sillas porque no les han podido asignar camas o camillas para atenderlos, pese a que el hospital tiene disponibles 280 camas hospitalaria y que hace un mes abrieron una sala con 16 camas para los pacientes posquirúrgicos, que requieren de un corto tiempo de recuperación.



Realmente, sostiene el médico Romero, es un problema multifactorial, tenemos una limitación muy grande con los cierres de las clínicas Martha, -que tiene disponibilidad de 90 camas- y Esimed Llanos -de 80 camas- y una sobrecarga en el número de pacientes para atender en el Hospital.

Y prosigue, el Hospital está a punto de una emergencia sanitaria, cada día llegan más pacientes del Meta y de otros departamentos como Guaviare, Casanare, Vichada y el oriente de Cundinamarca, que requieren la atención de un nivel complementario el hospital.



“Tenemos un plan de contingencia, con camillas en los pasillos y dispuesto de recursos de médicos y especialistas, enfermeras, medicamentos y dispositivos e insumos para atender la emergencia, pero la infraestructura no da más y no podemos atender más pacientes”, expresa el médico Romero.



Por último, le pide a la Secretaría de Salud del Meta, al centro regulador de urgencias y a la red pública hospitalaria y ambulatoria que tengan una muy buena resolución en el primer nivel de atención con patologías menores, que no sean remitidas al hospital, para ayudar a descongestionar el principal centro clínico de la Orinoquia.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

VILLAVICENCIO

En Twitter: @nelard1