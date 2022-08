El restaurante The Rum Box, ubicado en la Calle del Arsenal, del barrio Getsemaní donde cenó por última vez la pareja de turistas holandeses que murió por presunta intoxicación, ocho días atrás, está abierto al público y su carta puede ser degustada por cualquier comensal.



Así lo confirmó en diálogo con EL TIEMPO, Abraham Dau, propietario del restaurante, hoy en la mira de las autoridades.



Las muertes de Robert Gerrit Kootte y Nienke Guri Trishna Bawa, que habían llegado a la Ciudad Heroica procedentes de Santa Marta para disfrutar de unos días de vacaciones sigue siendo un misterio.

Testimonios del dueño del restaurante y videos, son clave para dar con las causas de las dos muertes

“La Fiscalía no me volvió a entrevistar, ni regresaron a mi restaurante, nosotros estamos trabajando, solo en las horas previas a la muerte de los dos holandeses nos prohibieron vender carnes, mientras ellos hicieron todos los estudios de los alimentos”, dice el empresario, de donde han salido las mayores pistas para dar con las causas de la muerte, tres días después de llegar a la ciudad, de estos turista de 29 y 32 años de edad.



En manos de las Fiscalía General de la Nación están los videos del restaurante, y de lo que pasó allí la noche del domingo 21 de agosto, cuando cenaron por ultima vez los dos viajeros que murieron el lunes siguiente en la noche ella, y el martes en horas de la mañana él.



También es pieza clave de las pesquisas judiciales los testimonios de Abraham Dau, quien asegura que a la pareja la acompañaba un hombre y una mujer, también extranjeros.



Una cena a manteles el domingo

En exclusiva, este diario dio a conocer, pocas horas después de la tragedia, la carta que consumió la pareja en su última cena en The Rum Box.



Se trató de dos platos con pesca del día, uno más con salmón y el cuarto llevó chuleta. Todos, acompañados por puré de papa y vegetales.



En los videos, en manos de la Fiscalía, está el momento en el cual los extranjeros entraron al restaurante, y el tiempo en el cual permanecieron sentados cenando en una de las mesas.



“No se trataba de un plan de rumba, era más bien una charla de amigos”, le dijo Dau a EL TIEMPO.

Lo que se sabe hasta ahora de las muertes: ‘Intoxicación’

La otra pista que siguen los investigadores está en la casa hotel Casa del Coliseo, ubicado en el Centro Histórico.



En el tranquilo Hotel Boutique se hospedaron los dos viajeros las noches del sábado 20 y el domingo 21 de agosto, pero su administración ha guardado silencio, y su abogado nunca contesta llamadas.



El primer diagnóstico sobre la muerte de los dos viajeros fue de intoxicación.



Y lo entregó el doctor Javier Hernández, director médico de la clínica Medihelp de Bocagrande, hasta donde fueron llevados, aún con vida, los dos extranjeros. Allí fallecieron.



“Recibimos en horas de la noche a dos pacientes de nacionalidad holandesa, los cuales fueron atendidos ante un cuadro con un compromiso importante de su estado general. La paciente de sexo femenino requirió reanimación por haber llegado con una muy severa afectación de sus respuestas vitales. Pero esa reanimación no resultó y falleció”, sostuvo el doctor Javier Hernández el miércoles después de las muertes.



Robert Gerrit Kootte había sido trasladado de inmediato a unidad de cuidados intensivos.



"Fue manejado toda la noche con lo pertinente a un cuadro de convulsión, el cual fue evidente desde su llegada, pero lamentablemente en horas de la mañana también falleció”, informaba parte el médico del doctor Hernández.

'Para que una persona se muera intoxicada en 24 horas tiene que ser una bacteria muy letal'

Fiscalía y Dadis evaluaron esa misma semana los alimentos y menajes del restaurante The Rum Box, ubicado en la Calle del Arsenal, del barrio Getsemaní.



“Para que una persona se muera intoxicada en 24 horas tiene que ser una bacteria muy letal”, dijo el doctor Carlos Francisco Fernández.



Abraham Dau, hijo del alcalde dela ciudad, William Dau, sostuvo que Robert Gerrit Kootte y Nienke Guri Trishna Bawa habían visitado el popular comedor de Bazurto, el domingo en horas de la mañana.



En Bazurto desmienten señalamientos y no hay más muertos ni afectaciones masivas por intoxicación en la ciudad.



“Acá no se intoxicaron esos holandeses. Medio siglo cocinando para turistas de todo el mundo y nunca nadie se nos intoxicó”, señaló Wilfrido Marimón, jefe de los comedores de Bazurto.



Mientras el restaurante donde cenaron por última vez, y los comedores del mercado de Bazurto, que también habrían visitado, siguen abiertos al público, las causas de la muerte no serían intoxicación por alimento.



¿Se trató de una sobredosis o envenenamiento?



La última palabra la tienen la Fiscalía General de la Nación y Medicina legal.



John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena