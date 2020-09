Denuncian sobrecupos en lanchas y aglomeraciones en Playa Blanca

Luego de que hace unas semanas se abrieran las playas de Santa Marta, algunos lancheros y prestadores de servicios turísticos estarían infringiendo las normas de bioseguridad y promoviendo aglomeraciones que ponen en riesgo la salud de sus usuarios.

Los bañistas son quienes a través de fotografías y videos han denunciado ante las autoridades la violación de las normas que rigen en los diferentes balnearios en esta época de pandemia por el covid-19.



Según los denunciantes, las principales irregularidades se vienen presentando en el traslado de pasajeros en las lanchas desde el sector de El Rodadero a Playa Blanca.

En las evidencias, que fueron publicadas en redes sociales, se ve a una de las embarcaciones excediendo el cupo de pasajeros permitidos, lo que imposibilita que se cumpla el distanciamiento social.



Igualmente, varios se transportan sin tapabocas e incluso sin el chaleco salvavidas que es de carácter obligatorio en cualquier circunstancia.



La persona que hizo pública la queja indicó que a pesar que dio a conocer su inconformismo y preocupación al capitán de la lancha, las imprudencias continuaron.



“Se molestaron porque nos quejamos, pero les recordamos que esto no es un juego, sino una situación de salud pública delicada y si no respetemos las reglas, no solo ponemos en peligro la salud, sino además nos regresa el encierro total y nos afectamos todos”, dijo la usuaria.

En la playa también se evidencian aglomeraciones. Foto: Cortesía

El incumplimiento de los protocolos de bioseguridad también fue cometido por parte del personal que labora en el Acuario de Santa Marta, que recientemente abrió sus puertas.



Los trabajadores de este sitio turístico trasladaron hasta la orilla de Playa Blanca a varios delfines para que interactuaran y se tomaran fotografías con los bañistas.



Esta acción provocó aglomeraciones en el mar de un grupo de curiosos que deseaba tocar a los animales y llevarse un recuerdo a sus casas.

Imponen sanciones

La directora del Instituto Distrital de Turismo (Indetur), Gina Cantillo, aseguró que inmediatamente se conocieron estos dos casos mediante denuncia ciudadana se procedió a aplicar sanciones a los implicados, haciendo uso de las pruebas que existían de las imprudencias.



”Desde un principio dijimos que seríamos muy rigurosos con los controles y lo estamos haciendo. No permitiremos que unos pocos empañen el balance positivo que ha arrojado hasta hora este proceso de reapertura de playas”, indicó la funcionaria.

Cantillo informó que ya fue notificada la cooperativa en la que se encuentra adscrita la lancha infractora y, de repetirse una nueva irregularidad, se le suspenderá el permiso de funcionamiento temporalmente.



El mismo procedimiento se aplicó en el Acuario de El Rodadero, donde se le hizo el llamado de atención a la administración y se le advirtió sobre la medida de cierre que se podría aplicar si no se adoptan los correctivos.

“Hay dispuestas líneas de atención para que la comunidad se convierta también en vigilante de que se cumplan las normas y nos ayude a actuar oportunamente, para garantizar que se siga disfrutando sanamente de las playas”, añadió la directora de Indetur.



Gina Cantillo manifestó que Santa Marta es un referente a nivel nacional en la reapertura de playas y actualmente se les brinda asesorías a otras alcaldías para que vuelvan a tener disponibles sus balnearios de una manera biosegura.

“Esta ciudad tiene 6.300 cupos diarios en 15 playas, doblando a Cartagena en capacidad, de la misma forma tenemos un completo plan de funcionamiento que nos convierte en un destino turístico que ofrece las mayores garantías a sus visitantes”, puntualizó Cantillo.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv